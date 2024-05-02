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    «Барселоне» предложили подписать Верратти

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    Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти хочет вернуться в Европу.

    Марко Верратти
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    Марко Верратти

    С сентября 2023 года Верратти выступает в чемпионате Катара за «Аль-Араби».

    По информации Mundo Deportivo, итальянец мечтает перейти в «Барселону».

    Источник отмечает, что представители 31-летнего футболиста уже общались по этому поводу с каталонским клубом.

    В «Барселоне» готовы рассмотреть возможность подписания Верратти, но это не приоритетный вариант для клуба на позицию центрального полузащитника.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Верратти в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Катара 17 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.

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