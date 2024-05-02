«Барселоне» предложили подписать Верратти

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен»хочет вернуться в Европу.

С сентября 2023 года Верратти выступает в чемпионате Катара за «Аль-Араби».

По информации Mundo Deportivo, итальянец мечтает перейти в «Барселону».

Источник отмечает, что представители 31-летнего футболиста уже общались по этому поводу с каталонским клубом.

В «Барселоне» готовы рассмотреть возможность подписания Верратти, но это не приоритетный вариант для клуба на позицию центрального полузащитника.

Transfermarkt оценивает стоимость Верратти в 18 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Катара 17 матчей, в которых отметился семью результативными передачами.