«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минчане стартовали явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от лидера «Славии» составляет 4 очка. Зато пропускает «Динамо» Минск редко: всего 2 мяча в 6 сыгранных поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре команда добыла три очка. «Динамо» Минск переиграло могилевский «Днепр» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.
Причем команда оставляла свои ворота сухими в 4 последних поединках. Да и амбиции снова стать чемпионами у минчан зашкаливают.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Вадима Скрипченко постепенно набирают обороты. Да и новички неплохо вписались в игровой ансамбль.
Матчи против витеблян для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 3 раз при 2 ничьих.
Очевидно, что «Динамо» Минск постарается продолжить свой подъем по таблице. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.
«Витебск»
Турнирное положение: Витебляне уже обвыклись в старых новых условиях. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Витебск» в трех последних турах победил трижды. Да и по игре команда вполне выглядит борцом за высокие позиции.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова победила. «Витебск» минимально переиграл БАТЭ.
До того витебляне поставили на колени еще и «Неман» (1:0). А вот со «Слуцком» команда справилась более уверенно (2:0).
Вообще, «Витебск» в 3 последних матчах не пропустил ни разу. Да и игра команды постепенно расцветает новыми красками.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится в районе гола за матч. Да и лидер атак Руслан Теверов пока отличился лишь трижды.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. Правда, пока эти проблемы нивелируются высокой надежностью тылов.
Правда, «Витебск» давненько не обыгрывал динамовцев. С момента последней виктории прошло 4 с половиной года.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Витебск» явно рассчитывает на надежность своих оборонительных редутов.
Статистика для ставок
- Минчане не пропускали в 4 последних турах
- «Витебск» не пропускал в 3 последних матчах
- «Динамо» Минск еще не проигрывало в нынешнем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.61 и 1.41.
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Прогноз: Минчане стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.
«Динамо» Минск явно сильнее витеблян, и уж точно будет активно и агрессивно атаковать.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.25