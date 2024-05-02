ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха? Эрик тен ХагЛето важных решений. «Манчестер Юнайтед» в ожидании больших перемен Брэд Маршан и Патрис Бержерон в 2011 годуРейтинг лучших потенциальных пар финала Кубка Стэнли, исходя исключительно из сюжетной привлекательности
  • 08:02
    • Надаль проиграл Легечке в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
  • 23:55
    • «Бавария» и «Реал» не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
  • 22:50
    • Жабер уступила Киз и не вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
  • 20:17
    • Алькарас обыграл Штруффа и сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Мадриде
  • 19:48
    • Хачанов уступил Синнеру в четвертом круге турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Чемпион успокоит витебских выскочек

    «Динамо» Минск — «Витебск». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Динамо Минск Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Витебск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Скрипченко
    2 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Витебск». Начало игры — в 18:15 мск. «Динамо» Минск — «Витебск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Мая 2024 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 18:15 Витебск Витебск
  • Витебск
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минчане стартовали явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от лидера «Славии» составляет 4 очка. Зато пропускает «Динамо» Минск редко: всего 2 мяча в 6 сыгранных поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда добыла три очка. «Динамо» Минск переиграло могилевский «Днепр» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

    Причем команда оставляла свои ворота сухими в 4 последних поединках. Да и амбиции снова стать чемпионами у минчан зашкаливают.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: подопечные Вадима Скрипченко постепенно набирают обороты. Да и новички неплохо вписались в игровой ансамбль.

    Матчи против витеблян для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 3 раз при 2 ничьих.

    Очевидно, что «Динамо» Минск постарается продолжить свой подъем по таблице. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

    «Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне уже обвыклись в старых новых условиях. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Витебск» в трех последних турах победил трижды. Да и по игре команда вполне выглядит борцом за высокие позиции.

  • Трансферный дайджест. 23-29 апреля
  • Распродажа в «Ливерпуле», Варан и Начо ищут новые команды, на Миранчука есть спрос в Италии
  • 29/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова победила. «Витебск» минимально переиграл БАТЭ.

    До того витебляне поставили на колени еще и «Неман» (1:0). А вот со «Слуцком» команда справилась более уверенно (2:0).

    Вообще, «Витебск» в 3 последних матчах не пропустил ни разу. Да и игра команды постепенно расцветает новыми красками.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится в районе гола за матч. Да и лидер атак Руслан Теверов пока отличился лишь трижды.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Команда имеет явные сложности в плане созидания. Правда, пока эти проблемы нивелируются высокой надежностью тылов.

    Правда, «Витебск» давненько не обыгрывал динамовцев. С момента последней виктории прошло 4 с половиной года.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Витебск» явно рассчитывает на надежность своих оборонительных редутов.

    Статистика для ставок

    • Минчане не пропускали в 4 последних турах

    • «Витебск» не пропускал в 3 последних матчах

    • «Динамо» Минск еще не проигрывало в нынешнем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.61 и 1.41.

    Прогноз: Минчане стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

    «Динамо» Минск явно сильнее витеблян, и уж точно будет активно и агрессивно атаковать.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Путинцева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Черноморец — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Алдиер — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Цанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Специя — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сморгонь — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Катандзаро — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Штурм — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бари — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Витебск» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. Чемпион успокоит витебских выскочек
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры