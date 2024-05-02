2 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Витебск». Начало игры — в 18:15 мск. «Динамо» Минск — «Витебск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане стартовали явно ниже ожиданий. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от лидера «Славии» составляет 4 очка. Зато пропускает «Динамо» Минск редко: всего 2 мяча в 6 сыгранных поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре команда добыла три очка. «Динамо» Минск переиграло могилевский «Днепр» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Причем команда оставляла свои ворота сухими в 4 последних поединках. Да и амбиции снова стать чемпионами у минчан зашкаливают.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: подопечные Вадима Скрипченко постепенно набирают обороты. Да и новички неплохо вписались в игровой ансамбль.

Матчи против витеблян для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч она выиграла 3 раз при 2 ничьих.

Очевидно, что «Динамо» Минск постарается продолжить свой подъем по таблице. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне уже обвыклись в старых новых условиях. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Витебск» в трех последних турах победил трижды. Да и по игре команда вполне выглядит борцом за высокие позиции.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова победила. «Витебск» минимально переиграл БАТЭ.

До того витебляне поставили на колени еще и «Неман» (1:0). А вот со «Слуцком» команда справилась более уверенно (2:0).

Вообще, «Витебск» в 3 последних матчах не пропустил ни разу. Да и игра команды постепенно расцветает новыми красками.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится в районе гола за матч. Да и лидер атак Руслан Теверов пока отличился лишь трижды.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. Правда, пока эти проблемы нивелируются высокой надежностью тылов.

Правда, «Витебск» давненько не обыгрывал динамовцев. С момента последней виктории прошло 4 с половиной года.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Витебск» явно рассчитывает на надежность своих оборонительных редутов.

Статистика для ставок

Минчане не пропускали в 4 последних турах

«Витебск» не пропускал в 3 последних матчах

«Динамо» Минск еще не проигрывало в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.61 и 1.41.

Прогноз: Минчане стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

«Динамо» Минск явно сильнее витеблян, и уж точно будет активно и агрессивно атаковать.

Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.25