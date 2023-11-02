«Динамо» Минск
Эта команда проводит весьма успешный сезон. «Динамо» Минск сейчас уверенно лидирует, и по не должно упустить столь желанные золотые медали.
Причем «Динамо» Минск проиграло всего дважды в 23 матчах чемпионата. Да и игру минчане демонстрируют самую привлекательную.
Коэффициенты матча Динамо Минск — БАТЭ
В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Минск снова добыл викторию. Минимальная победа над земляками из «Минска» укрепила лидирующие позиции динамовцев.
Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних поединков «Динамо» Минск по разу выиграло и проиграло борисовцам.
И уж точно хозяева постараются не допустить потери очков. Отрыв от идущего вторым «Немана» не такой уж и огромный — 4 очка.
БАТЭ
Эта команда в нынешнем сезоне не блещет результатами. Нынешняя 6 позиция говорит о явном кризисе жанра у БАТЭ.
Борисовцы имеют сложности с реализацией. В 24 матчах игроки команды наколотили всего лишь 38 мячей.
В минувшем туре чемпионата команда наконец-то проявила свои лучшие качества. БАТЭ вырвал победу над «Слуцком» (4:3).
Да и вообще, команда переживает крайне сложные времена. Впрочем, за бронзу у борисовцев еще есть шанс побороться.
Наверняка БАТЭ постарается дать достойный бой лидеру. Да и вообще, борисовцы вполне способны настроиться и выдать отдельный яркий поединок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 2.02.
На викторию БАТЭ дают — 3.79, ничья оценена — в 3.45.
«Динамо» Минск идет к чемпионскому титулу, однако и
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.