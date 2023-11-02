«Динамо» Минск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 18:45 мск. «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Эта команда проводит весьма успешный сезон. «Динамо» Минск сейчас уверенно лидирует, и по не должно упустить столь желанные золотые медали.

Причем «Динамо» Минск проиграло всего дважды в 23 матчах чемпионата. Да и игру минчане демонстрируют самую привлекательную.

Коэффициенты матча Динамо Минск — БАТЭ 1X2Новым игрокам 1.604.155.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Минск снова добыл викторию. Минимальная победа над земляками из «Минска» укрепила лидирующие позиции динамовцев.

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Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних поединков «Динамо» Минск по разу выиграло и проиграло борисовцам.

И уж точно хозяева постараются не допустить потери очков. Отрыв от идущего вторым «Немана» не такой уж и огромный — 4 очка.

БАТЭ

Эта команда в нынешнем сезоне не блещет результатами. Нынешняя 6 позиция говорит о явном кризисе жанра у БАТЭ.

Борисовцы имеют сложности с реализацией. В 24 матчах игроки команды наколотили всего лишь 38 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда наконец-то проявила свои лучшие качества. БАТЭ вырвал победу над «Слуцком» (4:3).

Да и вообще, команда переживает крайне сложные времена. Впрочем, за бронзу у борисовцев еще есть шанс побороться.

Наверняка БАТЭ постарается дать достойный бой лидеру. Да и вообще, борисовцы вполне способны настроиться и выдать отдельный яркий поединок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 2.02.

На викторию БАТЭ дают — 3.79, ничья оценена — в 3.45.

«Динамо» Минск идет к чемпионскому титулу, однако и БАТЭ не собирается отсиживаться в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.