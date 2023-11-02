ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПрощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет Эрик тен ХагНи идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага Исраэль Адесанья5 причин, почему Адесанья не вернет себе пояс в среднем весе
  • 08:40
    • Соболенко проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA
  • 08:26
    • Рыбакина обыграла Саккари на Итоговом чемпионате WTA
  • 08:12
    • Рублев вышел в третий круг турнира в Париже
  • 00:47
    • Сафиуллин сенсационно обыграл Алькараса на турнире в Париже и теперь сыграет против Хачанова
    Все новости спорта

    Голевой обмен после перерыва?!

    «Динамо» Минск — БАТЭ. Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — БАТЭ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Бахар
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 18:45 мск. «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Ноября 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 18:45 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Динамо» Минск

    Эта команда проводит весьма успешный сезон. «Динамо» Минск сейчас уверенно лидирует, и по не должно упустить столь желанные золотые медали.

    Причем «Динамо» Минск проиграло всего дважды в 23 матчах чемпионата. Да и игру минчане демонстрируют самую привлекательную.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — БАТЭ

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.155.40Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Минск снова добыл викторию. Минимальная победа над земляками из «Минска» укрепила лидирующие позиции динамовцев.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних поединков «Динамо» Минск по разу выиграло и проиграло борисовцам.

    И уж точно хозяева постараются не допустить потери очков. Отрыв от идущего вторым «Немана» не такой уж и огромный — 4 очка.

    БАТЭ

    Эта команда в нынешнем сезоне не блещет результатами. Нынешняя 6 позиция говорит о явном кризисе жанра у БАТЭ.

    Борисовцы имеют сложности с реализацией. В 24 матчах игроки команды наколотили всего лишь 38 мячей.

  • Левандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча»
  • Семь великих игроков, которые были бесстыдно ограблены на вручении «Золотого мяча»
  • 30/10/2023

    • В минувшем туре чемпионата команда наконец-то проявила свои лучшие качества. БАТЭ вырвал победу над «Слуцком» (4:3).

    Да и вообще, команда переживает крайне сложные времена. Впрочем, за бронзу у борисовцев еще есть шанс побороться.

    Наверняка БАТЭ постарается дать достойный бой лидеру. Да и вообще, борисовцы вполне способны настроиться и выдать отдельный яркий поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 2.02.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию БАТЭ дают — 3.79, ничья оценена — в 3.45.

    «Динамо» Минск идет к чемпионскому титулу, однако и БАТЭ не собирается отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.05. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Димитров — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Форте — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Владивосток
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Буноль — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры