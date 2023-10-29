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    «Динамо» снова потеряет очки?

    «Динамо» — «Урал». Ставка (к. 2,18) и прогноз на футбол, РПЛ, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Урал»
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    Капитан «Урала» Эрик Бикфалви
    Московское «Динамо» сыграет дома на своем поле с «Уралом» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 октября, 16:30 (мск). «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года
    Динамо
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    «Динамо»

    Подопечные Марцела Лички продолжают буксовать. В прошлом туре они провели довольно невзрачный матч против «Локомотива» (0:0), и имели все шансы проиграть, но немного повезло, так как железнодорожники транжирили свои моменты.

    «Динамо» уже опустилось на седьмое место и имеет все шансы свалиться еще ниже. Игра команды в атаке заметно померкла, а многочисленные летние новички состав никак не усилили. Сейчас команда идет серией из пяти матчей без побед в чемпионате.

    Коэффициенты матча Динамо — Урал

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    За это время бело-голубые смогли забить всего два мяча, правда и пропустили тоже всего три. Последние матчи с «Факелом» и «Локомотивом» вообще были сыграны на 0:0. Снова не забил Тюкавин, который все чаще остается в запасе в последних турах.

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    Очень слабо играют крайние полузащитники. Личка, пытаясь что-то изменить, пошел на перестановки в составе, выставил в основном составе в прошлом туре Ярослава Гладышева и Даниила Лесового, но и это не дало результат. Игра «Динамо» в атаке сейчас далека от лучших стандартов.

    «Урал»

    Команда Виктора Гончаренко в прошлом туре сенсационно на своем поле уступила главному аутсайдеру чемпионата «Сочи» (1:4). В тот день в ворота «Урала» залетало абсолютно все.

    Полностью провалили игру вратарь Илья Помазун и оборона, которая слишком многое позволяла сопернику и привезла пару голов. Единственный мяч за «Урал» забил Андрей Егорычев, возможно, лучший игрок команды в текущем сезоне.

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    • После разгромного поражения в раздевалке «Урала» было жарко, главный тренер Виктор Гончаренко не стеснялся в выражениях, это должно взбодрить футболистов перед матчем с московским «Динамо».

    Наверняка будут изменения в центре обороны, появится в основе опытный Егор Филипенко, будет насыщена опорная зона, чтобы не дать «бело-голубым» завязать игру в середине поля.

    Прогноз и ставка

    Явными фаворитами букмекеры перед этой встречей считают московское «Динамо». На его победу дают — 1.74, на «Урал» — 5,10. Ничья идет — за 4,0.

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    Обе команды очень давно не побеждали в чемпионате. «Динамо» идет серией из пяти матчей, а «Урал» и того больше — семь игр без привкуса побед.

    В стане «Динамо» не все спокойно, есть шероховатости и проблемы в коллективе. Марцел Личка никогда ранее не работал на подобном уровне, и, возможно, не сможет справиться с этой ситуацией. У Виктора Гончаренко гораздо больше опыта, он выходил и не из таких передряг.

    Отличным вариантом для ставки, по нашему мнению, станет «Урал не проиграет» за 2,18. У «Динамо» есть потери в составе (Фомин, Шунин), непонятная обстановка с Макаровым, что не способствует атмосфере в коллективе.

    В качестве более рискового варианта можно попробовать взять прогноз на ничью за 4,0. Команды давно не выигрывали в РПЛ, ну и пусть еще тур потерпят с тремя очками.

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    «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» снова потеряет очки?
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