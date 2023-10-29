Московский ЦСКА примет дома «Краснодар» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 октября, 19:30 (мск). ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Команда Владимира Федотова в прошлом туре ничего смогла сделать с насыщенной обороной казанского «Рубина» (0:0), и вообще могла потерпеть поражение, но сопернику не хватило мастерства реализовать свои моменты.

Сейчас ЦСКА располагается в турнирной таблице на восьмом месте с 18 очками, но плотность очень высокая, и одна неудача может опустить сразу на несколько строчек.

Коэффициенты матча ЦСКА — Краснодар 1X2Новым игрокам 2.303.653.10Бонус$9500

Все прогнозы на РПЛ

Команда продолжает испытывать небольшой кризис игровых идей, а глубина состава не очень большая, чтобы произвести изменения. В игре против казанцев порвал крестообразные связки Максим Мухин, которого Федотов использовал сначала в качестве инсайда, а затем в тройке центральных защитников.

Хотя по своему основному амплуа он ярко выраженный опорник с акцентом на оборонительные действия. При нем ЦСКА наладил выход из обороны через короткий пас, также он активно подключался к атакам из глубины и часто неожиданно, перегружая зоны. Это потеря для армейцев.

«Краснодар»

В прошлом туре команда неожиданно много пропустила — два гола, что для нее нехарактерно в нынешнем чемпионате. Сказалось мощное давление «Балтики» с обилием навесных передач и кроссов, а в одном из моментов немного не повезло.

Тем не менее, «Краснодар» снова ушел от поражения, сделав счет 2:2 в середине второго тайма. У команды очень крепкий характер и вера в свои силы. Дружина Владимира Ивича продолжает уверенно лидировать в чемпионате с пятиочковым отрывом от главного конкурента «Зенита».

Состав у «Краснодара» довольно сильный и стабильный, есть глубина и неплохие резервисты. При этом почти нет травмированных. В лазарете лишь Кайо, но про него все давно забыли и радуются, что некому привозить на ровном месте голы.

После его травмы сформировалась новая связка в центре защиты из капитана Хуниора Алонсо и купленного из «Браги» бразильца Витора Тормены. И, за исключением небольшого провала в матче с «Балтикой», они не дают права усомниться в своем мастерстве.

Прогноз и ставка

Перед этим матчем ЦСКА неожиданно идет фаворитом по мнению букмекеров. На победу армейцев дают — 2,30. На «Краснодар», который является лидером РПЛ — 3,10. Ничью можно забрать за — 3,8.

Игра между этими командами ожидается очень тягучая. ЦСКА пока далек от оптимальных кондиций, у него есть проблемы в составе. «Краснодару» же необходимо выиграть, чтобы сохранить отрыв от «Зенита».

«Быкам» нет смысла форсировать события, они будут методично выжидать свои моменты, чтобы забить или убежать в контратаку. На наш взгляд, в этой встрече не будет много забитых голов и отличным вариантом для ставки станет «тотал меньше 2,5» за 1,92.

В качестве гораздо более рискового варианта можно попробовать прогноз, что «ЦСКА не забьет» за внушительные 3,9. Что выглядит вполне вероятным вариантом, учитывая предматчевые расклады.