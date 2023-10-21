«Торино» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:00 мск. «Торино» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Команда стартовала далеко не лучшим образом, занимая лишь 14-е место в Серии А с 9-ю очками в активе. «Торино» отстает от зоны вылета на 5 баллов и если команда продолжит играть также нестабильно, то рискует так и остаться в нижней части турнирной таблице.

У «Торино» есть явные проблемы в атаке, команда забила всего 6 мячей за 8 встреч при 9-и пропущенных. И эти проблемы кажутся мелочными на фоне того, что команда тяжело даются победы.

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За последние 8 матчей в Серии А «Торино» выиграл лишь у «Дженоа» (1:0) и «Салернитаны» (3:0), трижды сыграл вничью и столько же раз проиграл. В последнем туре команда проиграла «Ювентусу» (0:2), пропустив все 2 гола во 2-м тайме.

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«Торино» тяжело даются матчи против топовых команд из Серии А. Помимо поражения от «Ювентуса» команда также безнадежно уступила «Лацио» (2:0), снова пропустив все голы во 2-м тайме.

Сможет ли «Торино» прервать эту черную полосу и начать подниматься по турнирной таблице? Сможет, но не в ближайшее время, ведь «Интер» слишком хорош в нынешнем сезоне.

«Интер»

Команда выдала отличный старт, идя практически без поражений по сезону. «Интер» занимает 2-е место в Серии А, отставая от «Милана» лишь на 2 балла. Игра «неррадзури» в этом сезоне крайне привлекательна, результативна и эффективна.

«Интер» — лучшая команда в лиге по результативности. Подопечные Симоне Индзаги наколотили уже 21 гол за 8 встреч, а пропустили всего 5 раз. Несмотря на это, в последнем туре «Интер» смог удивить, сыграв на своем поле вничью с «Болоньей» (2:2), хозяева повели в счете 2:0 еще в 1-м тайме, но умудрились разбазарить свое преимущество.

Туром ранее «Интер» не оставил шансов «Салернитане», обыграв соперников со счетом 4:0. К слову, в том матче забивал только один футболист. Лаутаро Мартинес оформил покер и возглавил список лучших бомбардиров лиги с 10-ю голами в копилке.

В последней очной встрече, которая проходила в июне, «Интер» также обыграл «Торино» со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 37-й минуте, хотя соперник иногда даже владел игровым преимуществом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.75.

На викторию «Торино» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

«Интер» безусловный фаворит в предстоящем матче. К тому же, подопечные Индзаги здорово выступают на чужом поле, за 3 матча не пропустив ни одного гола.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.80. Еще вариант для ставки — Победа «Интера» за 1.75.