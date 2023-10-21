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    «Красные дьяволы» уверенно обыграют аутсайдера АПЛ

    «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»
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    Скотт Мактоминей
    21 октября в матче 9-го тура чемпионата Англии сыграют «Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года

    «Шеффилд»

    «Шеффилд» на старте сезона-2023/24 является главным претендентом на понижение в классе. Пока игра у клуба совершенно не клеится. Болельщики рассчитывают на то, что команда преодолеет кризис как можно быстрее.

    «Шеффилд» в восьми встречах потерпел семь поражений. Очень болезненным оказалось фиаско в матче с «Ньюкаслом», который прошел 24 сентября. От «сорок» команда пропустила 8 голов.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед

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    В чемпионате Англии-2023/24 только в одной игре «Шеффилду» удалось набрать очки. Это случилось 2 сентября в матче с «Эвертоном». Встреча закончилась вничью 2:2.

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    «Шеффилд» серьезно застрял в зоне вылета. 20-е место не устраивает ни болельщиков, ни руководство клуба. Надо как можно скорее исправлять ситуацию.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» пока не блещет. Команда после восьми туров находится на 10-й позиции в таблице, набрав 12 очков.

    Отставание от лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала» составляет 8 баллов. Команды еще входят в новый сезон, поэтому «МЮ» надо прибавлять и быстрее закрепляться в верхней части таблицы.

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    • Отдельная история — Лига чемпионов. Там манкунианцы провалили старт группового этапа, проиграв два матча кряду. «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3).

    Фанаты «красных дьяволов» не поймут осечку в матче с аутсайдером АПЛ. Гости обязаны побеждать. Сенсация вряд ли произойдет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 1.44. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 7.40. Ничья оценена — в 5.20.

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    У «МЮ» есть отличный шанс реабилитироваться за предыдущие неудачи. Гости должны без проблем завоевать три очка.

    Можно сделать ставку на «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.92.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.78.

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    «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Красные дьяволы» уверенно обыграют аутсайдера АПЛ
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