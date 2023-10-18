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    «Нефтехимик» переиграет «Форте»

    «Нефтехимик» — «Форте». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок России, 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Форте»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Форте» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Форте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 18 Октября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Форте Форте
  • Россия. Кубок
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    «Нефтехимик»

    Подопечные Кирилла Новикова в нынешнем сезоне не балуют результатами. Сейчас нижнекамцы находятся на 14 месте в первом дивизионе.

    Команда лишь совсем недавно выбралась из опасной зоны. Впрочем, отрыв от нее все еще маленький — 2 очка.

    В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добыл один балл. Нижнекамцы привезли ничью из Саратова (2:2).

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    Несмотря на неудачи в чемпионате, команда Новикова имеет высокий потенциал. Плюс ко всему, осенью «Нефтехимик» явно улучшил результаты.

    Нет сомнений, что «Нефтехимик» будет активно атаковать. Обыгрывать полпреда второй лиги нижнекамцы обязаны при любой диспозиции.

    «Форте»

    Эта команда выступает весьма скромно. «Форте» на данный момент пребывает на 9 месте турнирной таблицы своей группы второй лиги.

    Команда выиграла лишь четырежды в 14 матчах. Да и оборона «Форте» явно не похожа на неприступный форт: 24 пропущенных мяча.

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    • Минувший тур получился для команды неудачным. «Форте» минимально уступил липецкому «Металлургу».

    До того «Форте» сумел уверенно переиграть «Амкар-Пермь» (2:0). Да и вообще, все своих 4 победы команда добыла в родных стенах.

    Нет сомнений, что «Форте» будет стремиться дать бой представителю первого дивизиона. Вот только хватит ли гостям сил для этого?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Форте» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.50.

    «Форте» явно слабее соперника, плюс ко всему крайне слабо выступает на чужих полях.

    Наш прогноз — Победа «Нефтехимика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Нефтехимик» — «Форте»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» переиграет «Форте»
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