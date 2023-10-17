«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Амкар-Пермь» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Амкар-Пермь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Подопечные Романа Шаронова в первой лиге пока ходят в середняках, но потенциал у команды явно выше. Сейчас хабаровчане находятся на 9 месте.

Армейцы имеют сложности с надежностью своих тылов. В 14 матчах хабаровчане пропустили в свои ворота 15 мячей.

В предыдущем туре первенства «СКА-Хабаровск» добыл лишь один балл. Дома команда Шаронова расписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

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Разумеется, главной задачей армейцев является выход в топ-4. Так что в Кубке России Шаронов может сделать некоторую кадровую ротацию.

Тем не менее, «СКА-Хабаровск» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать полпреда второй лиги хабаровчане обязаны при любой диспозиции.

«Амкар-Пермь»

Эта команда стала одним из неприятных открытий старта первенства. «Амкар-Пермь» на данный момент пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы своей группы второй лиги.

Пермяки выиграли лишь четырежды в 14 матчах. Да и забивает команда с заметным скрипом: всего 12 голов.

Минувший тур получился для пермской команды неудачным. «Амкар-Пермь» дома минимально уступил курскому «Авангарду».

Это поражение стало для команды вторым кряду. До того пермяки по всем статьям уступили «Форте» (1:3).

И уж точно «Амкар-Пермь» будет стремиться дать бой представителю первого дивизиона. Вот только хватит ли гостям силенок для этого?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.79.

На викторию «Амкар-Пермь» дают — 4.39, ничья оценена — в 3.50.

Более опытные хабаровчане традиционно сильны на своем поле , и явно постараются сыграть на своих козырях.

Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.