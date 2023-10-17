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    Хабаровчане быстро возьмут свое

    «СКА-Хабаровск» — «Амкар-Пермь». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок России, 17 октября 2023 года

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    Роман Шаронов
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Амкар-Пермь» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Амкар-Пермь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 17 Октября 2023 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 12:00 Амкар Амкар
  • Пермь
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    «СКА-Хабаровск»

    Подопечные Романа Шаронова в первой лиге пока ходят в середняках, но потенциал у команды явно выше. Сейчас хабаровчане находятся на 9 месте.

    Армейцы имеют сложности с надежностью своих тылов. В 14 матчах хабаровчане пропустили в свои ворота 15 мячей.

    В предыдущем туре первенства «СКА-Хабаровск» добыл лишь один балл. Дома команда Шаронова расписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

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    Разумеется, главной задачей армейцев является выход в топ-4. Так что в Кубке России Шаронов может сделать некоторую кадровую ротацию.

    Тем не менее, «СКА-Хабаровск» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать полпреда второй лиги хабаровчане обязаны при любой диспозиции.

    «Амкар-Пермь»

    Эта команда стала одним из неприятных открытий старта первенства. «Амкар-Пермь» на данный момент пребывает на скромном 5 месте турнирной таблицы своей группы второй лиги.

    Пермяки выиграли лишь четырежды в 14 матчах. Да и забивает команда с заметным скрипом: всего 12 голов.

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    • Минувший тур получился для пермской команды неудачным. «Амкар-Пермь» дома минимально уступил курскому «Авангарду».

    Это поражение стало для команды вторым кряду. До того пермяки по всем статьям уступили «Форте» (1:3).

    И уж точно «Амкар-Пермь» будет стремиться дать бой представителю первого дивизиона. Вот только хватит ли гостям силенок для этого?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.79.

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    На викторию «Амкар-Пермь» дают — 4.39, ничья оценена — в 3.50.

    Более опытные хабаровчане традиционно сильны на своем поле, и явно постараются сыграть на своих козырях.

    Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «СКА-Хабаровск» — «Амкар-Пермь»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Хабаровчане быстро возьмут свое
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