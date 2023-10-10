«Велес Сарсфилд» сыграет против «Атлетико Тукуман» в 8-м туре группового этапа Кубка Диего Марадоны. Игра пройдет в ночь на 10 октября, начало — в 02:30 по мск. «Велес Сарсфилд» — «Атлетик Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» отвратительно выступил в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины, финишировав аж на 25-м месте в турнирной таблицы среди 28 участников.

За 27 проведенных игр прошедшего первенства «Крепость» победили в пяти встречах, а также 12 раз сыграли вничью и 10 раз уступали, забив 24 гола, а пропустив только 27.

В групповом раунде Кубка Диего Марадоны клуб также выступает в целом неудачно. По итогам семи туров он занимает 11-е место из 14-ти в группе А, хотя до зоны плей-офф ему всего три очка.

Все прогнозы на футбол

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

«Атлетико Тукуман»

«Атлетико Тукуман» с 37 очками в чемпионате Аргентины финишировал на 11 позиции. От десятой строки, дающей билет в южноамериканский кубок, он отстал на три пункта.

«Деканы» в 27 проведенных встречах смогли отпраздновать девять побед, десять матчей еще они свели вничью и восемь поединков проиграли, забили 25 мячей, пропустили на два больше.

В этом же турнире «бело-голубые» потерпели лишь одно поражение. За семь проведенных игр они четырежды сыграли вничью и добились двух победных исходов.

В последних 13 поединках во всех турнирах коллектив проиграл лишь раз при семи победах и пяти ничьих, так что у гостей неплохие шансы одержать победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Велес Сарсфилд», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Атлетико Тукуман» оценивается в 3,65, ничья — в 3,05.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,55.

Еще один вариант ставки — «Атлетико Тукуман» не проиграет за 1,67, поскольку в последних 13 матчах во всех турнирах он проиграл лишь раз