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    Прервет ли «Велес Сарсфилд» свой спад?

    «Велес Сарсфилд» — «Атлетик Тукуман». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Кубок Диего Марадоны, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Велес Сарсфилд» — «Атлетик Тукуман»
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    «Велес Сарсфилд» — фаворит матча
    «Велес Сарсфилд» сыграет против «Атлетико Тукуман» в 8-м туре группового этапа Кубка Диего Марадоны. Игра пройдет в ночь на 10 октября, начало — в 02:30 по мск. «Велес Сарсфилд» — «Атлетик Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Дания. Суперлига 08 Октября 2023 года
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    «Велес Сарсфилд»

    «Велес Сарсфилд» отвратительно выступил в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины, финишировав аж на 25-м месте в турнирной таблицы среди 28 участников.

    За 27 проведенных игр прошедшего первенства «Крепость» победили в пяти встречах, а также 12 раз сыграли вничью и 10 раз уступали, забив 24 гола, а пропустив только 27.

    В групповом раунде Кубка Диего Марадоны клуб также выступает в целом неудачно. По итогам семи туров он занимает 11-е место из 14-ти в группе А, хотя до зоны плей-офф ему всего три очка.

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    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    «Атлетико Тукуман»

    «Атлетико Тукуман» с 37 очками в чемпионате Аргентины финишировал на 11 позиции. От десятой строки, дающей билет в южноамериканский кубок, он отстал на три пункта.

    «Деканы» в 27 проведенных встречах смогли отпраздновать девять побед, десять матчей еще они свели вничью и восемь поединков проиграли, забили 25 мячей, пропустили на два больше.

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    • В этом же турнире «бело-голубые» потерпели лишь одно поражение. За семь проведенных игр они четырежды сыграли вничью и добились двух победных исходов.

    В последних 13 поединках во всех турнирах коллектив проиграл лишь раз при семи победах и пяти ничьих, так что у гостей неплохие шансы одержать победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Велес Сарсфилд», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Атлетико Тукуман» оценивается в 3,65, ничья — в 3,05.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,55.

    Еще один вариант ставки — «Атлетико Тукуман» не проиграет за 1,67, поскольку в последних 13 матчах во всех турнирах он проиграл лишь раз

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    «Велес Сарсфилд» — «Атлетик Тукуман»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Велес Сарсфилд» свой спад?
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