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    Реальный шанс для «Лиона»?

    «Лион» — «Лорьян». Прогноз, ставки (к. 3.75) на футбол, чемпионат Франции, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лорьян»
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    Райан Шерки
    В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» примет «Лорьян» на поле стадиона «Парк Олимпик Лион». Встреча состоится 8 октября в 16:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 16:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    Никто не ожидал такого плохого старта у «львов». Это худшее начало для них за последние годы. После 7 туров команда ни разу не одержала победу. При этом в ее активе 5 поражений.

    «Лион» смог набрать по одному баллу, сыграв вничью с «Гавром» и «Ниццей». В обоих случаях была зафиксирована нулевая ничья.

    Коэффициенты матча Лион — Лорьян

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    В последних матчах лионцы проиграли «Бресту» (0:1) и «Реймсу» (0:2). Таким образом, хозяева смогли отличиться только в 4 из 5 матчей турнира. Они забили в ворота ПСЖ в домашнем поединке, который закончился со счетом 1:4.

    По итогу «Лион» занимает сейчас последнее 20-е место в турнирной таблице. У него 2 набранных очка. Аналогичный результат только у «Клермона».

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    «Лиону» в предстоящем поединке все также не поможет защитник Деян Ловрен, который травмирован с конца прошлого сезона.

    «Лорьян»

    Гости далеко от хозяев не ушли. Они находятся всего на две строки выше, имея лишь на 4 очка больше. Основной буст команде дала разгромная победа над «Лиллем» со счетом 4:1, которую она одержала у себя дома.

    На выезде «Лорьян» ужасен, хоть и смог сыграть по нулям с ПСЖ. После команда проиграла 0:3 «Гавру», а затем с результатом 3:5 потерпела разгромное поражение от «Нанта».

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    • Последним результатом стали домашние 0:3 в игре с «Монпелье». Так что «Лорьян» проиграли 3 матча из 4 последних. Из-за таких результатов «мерлузы» имеют худший показатель пропущенных — 15 голов.

    Тьему Бакайоко, Бамба Дьенг, Формозе Менди, Бонке Инносент — травмированные игроки «Лорьяна».

    Прогноз и ставки

    Несмотря на провальный старт букмекеры не списывают «Лион». Они считают его фаворитом — 1.71 и 4.70 на победу соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 4.10.

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    «Лорьян» крупно проигрывал в последних матчах. У «Лиона» с его слабой результативностью появился реальный шанс. Соперник слаб в обороне и допускает много ошибок.

    Для лионцев это хороший момент — домашние стены, слабый соперник. Хозяева явно будут рады даже минимальной победе. Прогнозируем, что «Лион» не забьет много и выиграет с разницей в один мяч (к. 3.75).

    Четыре из пяти матчей «Лиона» заканчивались с ТМ 2.5. Тотал матча будет меньше 2.5 и в этот раз. Коэффициент на такой исход составляет 2.16.

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    «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Реальный шанс для «Лиона»?
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