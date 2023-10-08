В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» примет «Лорьян» на поле стадиона «Парк Олимпик Лион». Встреча состоится 8 октября в 16:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Никто не ожидал такого плохого старта у «львов». Это худшее начало для них за последние годы. После 7 туров команда ни разу не одержала победу. При этом в ее активе 5 поражений.

«Лион» смог набрать по одному баллу, сыграв вничью с «Гавром» и «Ниццей». В обоих случаях была зафиксирована нулевая ничья.

Коэффициенты матча Лион — Лорьян 1X2Новым игрокам 1.704.105.00Бонус$9500

В последних матчах лионцы проиграли «Бресту» (0:1) и «Реймсу» (0:2). Таким образом, хозяева смогли отличиться только в 4 из 5 матчей турнира. Они забили в ворота ПСЖ в домашнем поединке, который закончился со счетом 1:4.

По итогу «Лион» занимает сейчас последнее 20-е место в турнирной таблице. У него 2 набранных очка. Аналогичный результат только у «Клермона».

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«Лиону» в предстоящем поединке все также не поможет защитник Деян Ловрен, который травмирован с конца прошлого сезона.

«Лорьян»

Гости далеко от хозяев не ушли. Они находятся всего на две строки выше, имея лишь на 4 очка больше. Основной буст команде дала разгромная победа над «Лиллем» со счетом 4:1, которую она одержала у себя дома.

На выезде «Лорьян» ужасен, хоть и смог сыграть по нулям с ПСЖ. После команда проиграла 0:3 «Гавру», а затем с результатом 3:5 потерпела разгромное поражение от «Нанта».

Последним результатом стали домашние 0:3 в игре с «Монпелье». Так что «Лорьян» проиграли 3 матча из 4 последних. Из-за таких результатов «мерлузы» имеют худший показатель пропущенных — 15 голов.

Тьему Бакайоко, Бамба Дьенг, Формозе Менди, Бонке Инносент — травмированные игроки «Лорьяна».

Прогноз и ставки

Несмотря на провальный старт букмекеры не списывают «Лион». Они считают его фаворитом — 1.71 и 4.70 на победу соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 4.10.

«Лорьян» крупно проигрывал в последних матчах. У «Лиона» с его слабой результативностью появился реальный шанс. Соперник слаб в обороне и допускает много ошибок.

Для лионцев это хороший момент — домашние стены, слабый соперник. Хозяева явно будут рады даже минимальной победе. Прогнозируем, что «Лион» не забьет много и выиграет с разницей в один мяч (к. 3.75).

Четыре из пяти матчей «Лиона» заканчивались с ТМ 2.5. Тотал матча будет меньше 2.5 и в этот раз. Коэффициент на такой исход составляет 2.16.