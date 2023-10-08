«Кубань»
Краснодарцы выглядят главным разочарованием первенства. Интересная команда все никак не может найти свою игру.
Кубанцы из 12 матчей выиграли лишь однажды. Да и тренерская перестановка пока ничего не дала: команда идет на предпоследнем месте.
Коэффициенты матча Кубань — Родина
В предыдущем туре первенства «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы пропустили два безответных мяча в Хабаровске.
Главной проблемой кубанцев является реализация. Подопечные Вадима Евсеева отличились всего 6 точными ударами.
«Кубань» наверняка будет активно атаковать. Имея неплохой состав, краснодарцы норовят как можно скорее выбраться из опасной зоны.
«Родина»
Эта команда все никак не выбьется в группу лидеров. «Родина» на данный момент пребывает на 10 месте таблицы.
Причем отставание от зоны стыков составляет всего 2 очка. Однако бледный старт не позволяет команде Дмитрия Парфенова быть повыше.
Минувший тур стал для команды весьма успешным. Дома москвичи с минимальным счетом переиграли КАМАЗ.
Серия из двух победных матчей кряду явно идет в плюс в плане психологии. Да и потенциал у москвичей весьма высокий.
И уж точно «Родина» будет стремиться разжиться тремя очками. Пора бы команде Парфенова вклиниться в группу лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.08.
На викторию «Кубани» дают — 3.51, ничья оценена — в 3.25.
Москвичи сейчас на подъеме, тогда как
Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.