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    Очередная неудача кубанцев?

    «Кубань» — «Родина». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Родина»
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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:30 мск. «Кубань» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Октября 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 17:30 Родина Родина
  • Москва
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    «Кубань»

    Краснодарцы выглядят главным разочарованием первенства. Интересная команда все никак не может найти свою игру.

    Кубанцы из 12 матчей выиграли лишь однажды. Да и тренерская перестановка пока ничего не дала: команда идет на предпоследнем месте.

    Коэффициенты матча Кубань — Родина

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.302.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы пропустили два безответных мяча в Хабаровске.

    Прогнозы на ФНЛ

    Главной проблемой кубанцев является реализация. Подопечные Вадима Евсеева отличились всего 6 точными ударами.

    «Кубань» наверняка будет активно атаковать. Имея неплохой состав, краснодарцы норовят как можно скорее выбраться из опасной зоны.

    «Родина»

    Эта команда все никак не выбьется в группу лидеров. «Родина» на данный момент пребывает на 10 месте таблицы.

    Причем отставание от зоны стыков составляет всего 2 очка. Однако бледный старт не позволяет команде Дмитрия Парфенова быть повыше.

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  • Вчера

    • Минувший тур стал для команды весьма успешным. Дома москвичи с минимальным счетом переиграли КАМАЗ.

    Серия из двух победных матчей кряду явно идет в плюс в плане психологии. Да и потенциал у москвичей весьма высокий.

    И уж точно «Родина» будет стремиться разжиться тремя очками. Пора бы команде Парфенова вклиниться в группу лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.51, ничья оценена — в 3.25.

    Москвичи сейчас на подъеме, тогда как команда Евсеева имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

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    «Кубань» — «Родина»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Очередная неудача кубанцев?
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