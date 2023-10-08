«Кубань» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:30 мск. «Кубань» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Краснодарцы выглядят главным разочарованием первенства. Интересная команда все никак не может найти свою игру.

Кубанцы из 12 матчей выиграли лишь однажды. Да и тренерская перестановка пока ничего не дала: команда идет на предпоследнем месте.

Коэффициенты матча Кубань — Родина 1X2Новым игрокам 3.653.302.10Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы пропустили два безответных мяча в Хабаровске.

Прогнозы на ФНЛ

Главной проблемой кубанцев является реализация. Подопечные Вадима Евсеева отличились всего 6 точными ударами.

«Кубань» наверняка будет активно атаковать. Имея неплохой состав, краснодарцы норовят как можно скорее выбраться из опасной зоны.

«Родина»

Эта команда все никак не выбьется в группу лидеров. «Родина» на данный момент пребывает на 10 месте таблицы.

Причем отставание от зоны стыков составляет всего 2 очка. Однако бледный старт не позволяет команде Дмитрия Парфенова быть повыше.

Минувший тур стал для команды весьма успешным. Дома москвичи с минимальным счетом переиграли КАМАЗ.

Серия из двух победных матчей кряду явно идет в плюс в плане психологии. Да и потенциал у москвичей весьма высокий.

И уж точно «Родина» будет стремиться разжиться тремя очками. Пора бы команде Парфенова вклиниться в группу лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.08.

На викторию «Кубани» дают — 3.51, ничья оценена — в 3.25.

Москвичи сейчас на подъеме, тогда как команда Евсеева имеет заметные проблемы в плане реализации .

Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.