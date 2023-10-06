В 11-м туре английского Чемпионшипа сойдутся «Бирмингем» и «Вест Бромвич Альбион». Начало матча запланировано на 6 октября, 22:00 (мск). «Бирмингем» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

Команда после десяти проведенных матчей располагается в середине турнирной таблицы с 15 очками. Подопечные Джона Юстаса играют очень неровно, чередуя победы и поражения. В последнем туре посреди недели они разгромили на своем поле «Хаддерсфилд» со счетом 4:1.

Дубль в этом матче оформил Сирике Дембеле, который вернулся в Чемпионшип после того, как не смог заиграть в АПЛ в составе «Борнмута». Сейчас он явный лидер «Бирмингема» с отличным дриблингом и техникой. Но в отличие от прежних клубов выходит играет на острие атаки, а не на фланге.

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Вообще команда у Джона Юстаса играет в открытый футбол, довольно много забивает и немало пропускает. У нее имеется явный крен в сторону атаки, где помимо Дембеле есть несколько молодых талантов и два отличных центральных полузащитника: Иван Шуньич и Крыстян Белик.

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Сзади же дела обстоят гораздо хуже. Линия обороны понесла потери из-за травм, но резервисты неплохо их подменяют в последних турах. На воротах же играет Джон Радди с огромным опытом выступления в Премьер-лиге, вселяющий уверенность в оборонительные ряды.

«Вест Бромвич»

Команда не лучшим образом выглядела на старте сезона, но в последнее время серьезно прибавила и идет беспроигрышной серией из пяти матчей. Сейчас «ВБА» располагается на пятой строчке в Чемпионшипе с 16 очками.

В последнем туре дружина испанца Карлоса Корберана на своем поле с минимальным счетом 1:0 обыграла «Шеффилд Уэндсей». Единственный мяч в этом поединке забил опытный центральный полузащитник Джон Свифт.

Перед «Вест Бромвичем» стоит задача возвращения в АПЛ, руководство специально для этой цели пригласило испанского наставника Карлоса Корберана, который отлично проявил себя в «Хаддерсфилде», а потом отправился на повышение в «Олимпиакос».

Команда играет в атакующий футбол с высоким прессингом, тоже много забивает, но и немало пропускает. Трио центральных защитников довольно медленное, часто проваливается и подводит команду.

Прогноз и ставки

В этом матче небольшим фаворитом букмекеры видят «Бирмингем» и дают на них — 2,65. Успех «ВБА» оценивается — 2,95. На ничью можно поставить — 3,10.

По нашему мнению, шансы на победу «Бирмингема» в этом матче чуть выше. Их быстрое нападение во главе с Сирике Дембеле обязательно получит шансы против медлительного центра обороны. Мы рекомендуем поставить на победу «Бирмингема» с форой 0.

Более рисковые могут взять прогноз на чистую победу хозяев. Команда Юстаса мощнее выглядит на своем поле, а подопечные Корберана идут пятиматчевой серией без поражений и пора ее уже прервать.