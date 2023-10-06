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    Сможет ли «Бирмингем» обыграть «Вест Бромвич»?

    «Бирмингем» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, матч английского Чемпионшипа, 6 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Вест Бромвич»
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    Сирики Дембеле
    В 11-м туре английского Чемпионшипа сойдутся «Бирмингем» и «Вест Бромвич Альбион». Начало матча запланировано на 6 октября, 22:00 (мск). «Бирмингем» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Октября 2023 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Бирмингем»

    Команда после десяти проведенных матчей располагается в середине турнирной таблицы с 15 очками. Подопечные Джона Юстаса играют очень неровно, чередуя победы и поражения. В последнем туре посреди недели они разгромили на своем поле «Хаддерсфилд» со счетом 4:1.

    Дубль в этом матче оформил Сирике Дембеле, который вернулся в Чемпионшип после того, как не смог заиграть в АПЛ в составе «Борнмута». Сейчас он явный лидер «Бирмингема» с отличным дриблингом и техникой. Но в отличие от прежних клубов выходит играет на острие атаки, а не на фланге.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Вест Бромвич

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    Вообще команда у Джона Юстаса играет в открытый футбол, довольно много забивает и немало пропускает. У нее имеется явный крен в сторону атаки, где помимо Дембеле есть несколько молодых талантов и два отличных центральных полузащитника: Иван Шуньич и Крыстян Белик.

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    Сзади же дела обстоят гораздо хуже. Линия обороны понесла потери из-за травм, но резервисты неплохо их подменяют в последних турах. На воротах же играет Джон Радди с огромным опытом выступления в Премьер-лиге, вселяющий уверенность в оборонительные ряды.

    «Вест Бромвич»

    Команда не лучшим образом выглядела на старте сезона, но в последнее время серьезно прибавила и идет беспроигрышной серией из пяти матчей. Сейчас «ВБА» располагается на пятой строчке в Чемпионшипе с 16 очками.

    В последнем туре дружина испанца Карлоса Корберана на своем поле с минимальным счетом 1:0 обыграла «Шеффилд Уэндсей». Единственный мяч в этом поединке забил опытный центральный полузащитник Джон Свифт.

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    • Перед «Вест Бромвичем» стоит задача возвращения в АПЛ, руководство специально для этой цели пригласило испанского наставника Карлоса Корберана, который отлично проявил себя в «Хаддерсфилде», а потом отправился на повышение в «Олимпиакос».

    Команда играет в атакующий футбол с высоким прессингом, тоже много забивает, но и немало пропускает. Трио центральных защитников довольно медленное, часто проваливается и подводит команду.

    Прогноз и ставки

    В этом матче небольшим фаворитом букмекеры видят «Бирмингем» и дают на них — 2,65. Успех «ВБА» оценивается — 2,95. На ничью можно поставить — 3,10.

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    По нашему мнению, шансы на победу «Бирмингема» в этом матче чуть выше. Их быстрое нападение во главе с Сирике Дембеле обязательно получит шансы против медлительного центра обороны. Мы рекомендуем поставить на победу «Бирмингема» с форой 0.

    Более рисковые могут взять прогноз на чистую победу хозяев. Команда Юстаса мощнее выглядит на своем поле, а подопечные Корберана идут пятиматчевой серией без поражений и пора ее уже прервать.

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    «Бирмингем» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бирмингем» обыграть «Вест Бромвич»?
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