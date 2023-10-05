В четверг, 5 октября «Спартак» из Трнавы примет турецкий «Фенербахче». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Спартак» Трнава — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак» Трнава

«Спартак» в 9-м туре чемпионата Словакии одержал победу над клубом «Дунайска Стреда» (1:0). В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Трнавы идет на 6-м месте.

«Спартак» стартовал в Лиге конференций с проигрыша. Словацкий клуб уступил в еврокубке болгарскому «Лудогорцу» (0:4).

Коэффициенты матча Спартак Трнава — Фенербахче 1X2Новым игрокам 6.304.601.50Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Да, интересный момент. В составе «Спартака» из Трнава нет травмированных игроков, в отличии от других команд — таких как «Фенербахче».

«Фенербахче»

«Фенербахче» — вице-чемпион Турции, выдает сумасшедшую победную серию из 15 матчей. В последнем матче Суперлиги команда переиграла «Ризеспор» (5:0)

В чемпионате Турции прошли матчи 7-го тура. «Фенербахче» — лидер чемпионской гонки — в активе команды 21 очко.

В стартовой игре Лиги конференций «Фенербахче» добился уверенной победы над датской командой «Нордшеланн» (3:1).

В составе стамбульцев ключевое слово сказали Мигель Креспо, Миши Батшуайи и Сердар Азиз. Это трио и принесло итоговую победу над датчанами.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Спартака» из Трнавы можно поставить за 5.96, ничью оценивают в 4.55. А на победу «Фенербахче» — 1.49.

Прогноз: Словацкому клубу будет тяжело в поединке с «Фенербахче». Турецкий клуб очень силен и не известно пока, кто способен остановить команду из Стамбул.

Ставка: Фора «Фенербахче» (-1.5) с коэффициентом 2.22.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.86.