«Спартак» Трнава
«Спартак» в 9-м туре чемпионата Словакии одержал победу над клубом «Дунайска Стреда» (1:0). В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Трнавы идет на 6-м месте.
«Спартак» стартовал в Лиге конференций с проигрыша. Словацкий клуб уступил в еврокубке болгарскому «Лудогорцу» (0:4).
Коэффициенты матча Спартак Трнава — Фенербахче
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Да, интересный момент. В составе «Спартака» из Трнава нет травмированных игроков, в отличии от других команд — таких как «Фенербахче».
«Фенербахче»
«Фенербахче» — вице-чемпион Турции, выдает сумасшедшую победную серию из 15 матчей. В последнем матче Суперлиги команда переиграла «Ризеспор» (5:0)
В чемпионате Турции прошли матчи 7-го тура. «Фенербахче» — лидер чемпионской гонки — в активе команды 21 очко.
В стартовой игре Лиги конференций «Фенербахче» добился уверенной победы над датской командой «Нордшеланн» (3:1).
В составе стамбульцев ключевое слово сказали Мигель Креспо, Миши Батшуайи и Сердар Азиз. Это трио и принесло итоговую победу над датчанами.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Спартака» из Трнавы можно поставить за 5.96, ничью оценивают в 4.55. А на победу «Фенербахче» — 1.49.
Прогноз: Словацкому клубу будет тяжело в поединке с «Фенербахче». Турецкий клуб очень силен и не известно пока, кто способен остановить команду из Стамбул.
Ставка: Фора «Фенербахче» (-1.5) с коэффициентом 2.22.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.86.