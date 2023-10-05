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    «Фенербахче» забьет и не пропустит

    «Спартак» Трнава — «Фенербахче». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет H, 5 октября 2023 года

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    «Фенербахче» — «Нордшеланн». 1-й тур Лиги конференций 2023/2024
    В четверг, 5 октября «Спартак» из Трнавы примет турецкий «Фенербахче». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Спартак» Трнава — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 05 Октября 2023 года
    Спартак Трнава
  • Лига конференций. Группа H
    •  Спартак Трнава 22:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Спартак» Трнава

    «Спартак» в 9-м туре чемпионата Словакии одержал победу над клубом «Дунайска Стреда» (1:0). В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Трнавы идет на 6-м месте.

    «Спартак» стартовал в Лиге конференций с проигрыша. Словацкий клуб уступил в еврокубке болгарскому «Лудогорцу» (0:4).

    Коэффициенты матча Спартак Трнава — Фенербахче

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  • 6.304.601.50Бонус$9500
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    Все прогнозы на Лигу конференций

    Да, интересный момент. В составе «Спартака» из Трнава нет травмированных игроков, в отличии от других команд — таких как «Фенербахче».

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» — вице-чемпион Турции, выдает сумасшедшую победную серию из 15 матчей. В последнем матче Суперлиги команда переиграла «Ризеспор» (5:0)

    В чемпионате Турции прошли матчи 7-го тура. «Фенербахче» — лидер чемпионской гонки — в активе команды 21 очко.

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  • Сегодня

    • В стартовой игре Лиги конференций «Фенербахче» добился уверенной победы над датской командой «Нордшеланн» (3:1).

    В составе стамбульцев ключевое слово сказали Мигель Креспо, Миши Батшуайи и Сердар Азиз. Это трио и принесло итоговую победу над датчанами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Спартака» из Трнавы можно поставить за 5.96, ничью оценивают в 4.55. А на победу «Фенербахче» — 1.49.

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    Прогноз: Словацкому клубу будет тяжело в поединке с «Фенербахче». Турецкий клуб очень силен и не известно пока, кто способен остановить команду из Стамбул.

    Ставка: Фора «Фенербахче» (-1.5) с коэффициентом 2.22.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.86.

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    «Спартак» Трнава — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» забьет и не пропустит
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