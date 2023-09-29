«Аль-Таи»
Эта команда выдала весьма скромный старт в чемпионате. «Аль-Таи» сейчас занимает 12 место, набрав 7 очков в 7 поединках.
Правда, с атакой у команды дела складываются не лучшим образом. В 7 сыгранных матчах удалось отличиться только 6 голами.
В предыдущем туре чемпионата «Аль-Таи» проиграл. Команда в перестрелке уступила «Аль-Иттифаку» (3:4).
А вот после того команда полностью провалилась. «Аль-Таи» вылетел из Кубка Короля, уступив «Аль-Файзали» (0:2).
И уж точно хозяева явно не собираются лишь обороняться. Дать бой команде Роналду — уже прекрасная мотивация для скромного клуба.
«Аль-Наср»
Эта команда сражается за чемпионство. Вот только сейчас «Аль-Наср» находится на скромном 5 месте, отставая от лидера на 3 очка.
«Аль-Наср», что логично, прекрасно атакует. В 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии команда настреляла 22 мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Наср» в рамках Кубка Короля уверенно расправился с «Оходом» (5:1).
А вот до того Криштиану Роналду и компания сумели переиграть «Аль-Ахли» (4:3). Вообще же, в активе у португальского ветерана уже 9 забитых мячей в чемпионате.
Нет сомнений, что «Аль-Наср» будет максимально активен в атаке. Роналду и его партнеры настроены на максимальный результат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.18.
На викторию «Аль-Таи» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.50.
Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.