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    Сумеет ли «Аль-Наср» добыть разгромную победу?

    «Аль-Таи» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Таи» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Таи» сыграет на своем поле с «Аль-Насром» в рамках 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Таи» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Сентября 2023 года
    Аль-Таи
  • Хаиль
    •  Аль-Таи 18:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Таи»

    Эта команда выдала весьма скромный старт в чемпионате. «Аль-Таи» сейчас занимает 12 место, набрав 7 очков в 7 поединках.

    Правда, с атакой у команды дела складываются не лучшим образом. В 7 сыгранных матчах удалось отличиться только 6 голами.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Таи» проиграл. Команда в перестрелке уступила «Аль-Иттифаку» (3:4).

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    А вот после того команда полностью провалилась. «Аль-Таи» вылетел из Кубка Короля, уступив «Аль-Файзали» (0:2).

    И уж точно хозяева явно не собираются лишь обороняться. Дать бой команде Роналду — уже прекрасная мотивация для скромного клуба.

    «Аль-Наср»

    Эта команда сражается за чемпионство. Вот только сейчас «Аль-Наср» находится на скромном 5 месте, отставая от лидера на 3 очка.

    «Аль-Наср», что логично, прекрасно атакует. В 7 матчах чемпионата Саудовской Аравии команда настреляла 22 мяча.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Наср» в рамках Кубка Короля уверенно расправился с «Оходом» (5:1).

    А вот до того Криштиану Роналду и компания сумели переиграть «Аль-Ахли» (4:3). Вообще же, в активе у португальского ветерана уже 9 забитых мячей в чемпионате.

    Нет сомнений, что «Аль-Наср» будет максимально активен в атаке. Роналду и его партнеры настроены на максимальный результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Аль-Таи» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.50.

    «Аль-Наср» на голову сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от гостей повышенной атакующей активности.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Аль-Таи» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Аль-Наср» добыть разгромную победу?
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