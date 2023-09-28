«Гранада» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 7-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 28-го сентября, начало — в 20:00 мск. «Гранада» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Команда провалилась на старте чемпионата Испании, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с 3 очками в активе после 6-и туров. Ожидать большего от «Гранады» и не стоило, ведь команда только-только вернулась из Сегунды.

Стоит отметить, что команда очень много пропускает — 17 голов за 6 встреч, в среднем почти 3 мяча за игру, забив при этом 9 раз. Результаты «Гранады» в последних турах только подтверждают то, что команда безобразно играет на своей половине поля.

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В 6-и матчах нынешнего сезона «Гранада» обыграла только «Мальорку» (3:2), а в остальных 5-и встречах проиграла. В последних 3-х турах «насриды» пропустили 10 голов при 5-и забитых.

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«Гранаде» может помочь фактор своего поля, ведь единственная победа случилась именно дома, но «Бетис» выглядит куда сильнее «Гранады» в последнее время.

«Бетис»

Команда довольно неплохо стартовала в нынешнем сезоне Примеры, закрепившись в середине турнирной таблицы. К тому же, «Бетис» точно будет вести борьбу за еврокубки, ведь отставание от 6-й строчки всего 2 балла.

Несмотря на это, у «Бетиса» есть проблемы с обороной — команда пропустила 11 голов за 6 встреч при 6-и забитых, не самые лучшие показатели. Команда проиграла всего 2 матча в нынешнем сезоне Примеры, и в обоих случаях проиграла крупно.

Сначала «Бетис» уступил «Атлетику» из Бильбао со счетом 2:4, ведя по ходу матча 2:0. Затем «Барселона» не оставила и следа от «зелено-белых» (5:0). В том матче феерил форвард Роберт Левандовский, который забил гол и сделал 2 ассиста.

Предстоящий матч для «Бетиса» будет настоящей проверкой, ведь команда проиграла оба матча именно в гостях. К тому же, «Гранада» играет в результативный футбол и если хозяева смогут навязать «Бетису» свою игру, то гостям будет очень тяжело рассчитывать на успех.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.35.

На викторию «Гранады» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.55.

В предстоящем матче обе команды будут настроены на результат, поэтому сложно предсказать исход. Можно предположить, что матч точно получится результативным.

Наш прогноз — Тотал 3 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.70.