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    «Гранада» — «Бетис». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Бетис»
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    Иско — полузащитник «Бетиса»
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 7-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 28-го сентября, начало — в 20:00 мск. «Гранада» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Гранада»

    Команда провалилась на старте чемпионата Испании, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с 3 очками в активе после 6-и туров. Ожидать большего от «Гранады» и не стоило, ведь команда только-только вернулась из Сегунды.

    Стоит отметить, что команда очень много пропускает — 17 голов за 6 встреч, в среднем почти 3 мяча за игру, забив при этом 9 раз. Результаты «Гранады» в последних турах только подтверждают то, что команда безобразно играет на своей половине поля.

    Коэффициенты матча Гранада — Бетис

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    В 6-и матчах нынешнего сезона «Гранада» обыграла только «Мальорку» (3:2), а в остальных 5-и встречах проиграла. В последних 3-х турах «насриды» пропустили 10 голов при 5-и забитых.

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    «Гранаде» может помочь фактор своего поля, ведь единственная победа случилась именно дома, но «Бетис» выглядит куда сильнее «Гранады» в последнее время.

    «Бетис»

    Команда довольно неплохо стартовала в нынешнем сезоне Примеры, закрепившись в середине турнирной таблицы. К тому же, «Бетис» точно будет вести борьбу за еврокубки, ведь отставание от 6-й строчки всего 2 балла.

    Несмотря на это, у «Бетиса» есть проблемы с обороной — команда пропустила 11 голов за 6 встреч при 6-и забитых, не самые лучшие показатели. Команда проиграла всего 2 матча в нынешнем сезоне Примеры, и в обоих случаях проиграла крупно.

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    • Сначала «Бетис» уступил «Атлетику» из Бильбао со счетом 2:4, ведя по ходу матча 2:0. Затем «Барселона» не оставила и следа от «зелено-белых» (5:0). В том матче феерил форвард Роберт Левандовский, который забил гол и сделал 2 ассиста.

    Предстоящий матч для «Бетиса» будет настоящей проверкой, ведь команда проиграла оба матча именно в гостях. К тому же, «Гранада» играет в результативный футбол и если хозяева смогут навязать «Бетису» свою игру, то гостям будет очень тяжело рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Гранады» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.55.

    В предстоящем матче обе команды будут настроены на результат, поэтому сложно предсказать исход. Можно предположить, что матч точно получится результативным.

    Наш прогноз — Тотал 3 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.70.

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    «Гранада» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды устроят голепад?
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