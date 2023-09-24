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    «Зенит» и «Локомотив» забьют друг другу

    «Зенит» — «Локомотив». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат России, 24 сентября 2023 года

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    Вендел («Зенит»)
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Сентября 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Зенит»

    Питерский коллектив начал сезон с завоевания трофея. Сине-бело-голубые в поединка за Суперкубок России в серии пенальти сломили сопротивление московского ЦСКА. В чемпионате страны команда один раз проиграла, дважды сыграла вничью, а в пяти поединках победила

    В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе зенитовцев 17 пунктов по итогам восьми матчей и они только на один пункту отстают от лидирующего «Краснодара», а на два пункта опережают «Крылья Советов» и «Динамо».

    Коэффициенты матча Зенит — Локомотив

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    В Кубке России «Зенит» добыл три победы (одну из них по пенальти) и один раз проиграл. В итоге подопечные Сергея Семака имеют в своем активе восемь очков и идут вторыми в своем квартете, уступая только «Балтике».

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    В последней игре «Зенит» на выезде разгромил «Рубин» (3:0), до этого в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а перед этим были победы над «Уралом» (4:0), «Спартаком» (3:1) и «Факелом» (2:0).

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» стартовали в новом сезоне неоднозначно. В первых восьми турах в активе команды три победы, три ничьи и два поражения. Московский коллектив смог тринадцать раз поразить ворота соперника и столько же пропустил в свои.

    На данный момент в активе команды из столицы России двенадцать пунктов после восьми туров. Столичная команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Москвичи только на шесть баллов отстают от лидирующего «Краснодара», поэтому вся борьба еще впереди.

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    • Зато в Кубке России столичная команда взяла старт крайне удачно. Коллектив из Москвы сначала добыл две победы, но затем дважды уступил. В итоге он расположился на второй позиции в своем квартете с семью баллами. У «Ростова» на один балл больше.

    В последней игре «Локомотив» в родных стенах неожиданно уступил «Оренбургу» (0:2). До этого подопечные Михаила Галактионова одержали победы калининградской «Балтикой» (3:2) и «Сочи» (1:0), а перед этим сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» можно поставить за 1.42.

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    Ничью оценивают в 4.60, а победу «Локомотива» — в 6.70.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

    Также поставим на то, что встреча завершится вничью.

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    «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» и «Локомотив» забьют друг другу
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