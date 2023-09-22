22 сентября в матче пятого тура итальянской Серии А сыграют «Лечче» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Лечче» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирает очки. Сами футболисты выходят на поле с огромным желанием. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

Клуб в четырех турах Серии А набрал 8 очков. В активе «Лечче» две победы и две ничьи. Поражений еще не было. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

Коэффициенты матча Лечче — Дженоа 1X2Новым игрокам 2.403.203.25Бонус$9500

Мало кто мог подумать, что «Лечче» будет идти в зоне Лиги чемпионов. Но на данный момент это так. Клуб находится в топ-4. Отставание от лидирующего «Интера» составляет четыре очка.

Календарь и таблица Серии А

В домашней встрече «Лечче» очень пригодится поддержка трибун. Настрой у хозяев будет по-настоящему боевым. В случае очередной победы команда может оказаться в тройке лучших Серии А. Мотивация просто шикарная.

«Дженоа»

«Дженоа» после победы в матче Кубка Италии сбавила обороты. В четырех играх Серии А команда набрала четыре очка. Болельщики «грифонов» явно ждали более уверенного старта.

На данный момент «Дженоа» занимает 13-е место в таблице. Но зона вылета совсем близко — на расстоянии всего лишь двух очков. Если срочно не улучшить результаты, то команда рискует скатиться еще ниже.

«Дженоа» в предыдущем поединке чемпионата Италии дома не проиграла «Наполи». Встреча закончилась вничью 2:2. Такой результат вселяет оптимизм фанатам «грифонов».

В нынешнем сезоне «Дженоа» провела в гостях два матча. Обе игры завершились со счетом 1:0. 27 август клуб из Генуи в гостях одолел «Лацио» благодаря решающему голу Матео Ретеги, а 3 сентября дома минимально уступил «Торино».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Лечче» можно поставить за 2.36. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.21. Ничья оценена — в 3.17.

Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако у «Дженоа» сейчас немало проблем.

Стоит сделать ставку на то, что «Лечче» одержит победу с коэффициентом 2.36.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 2.27.