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    Хозяева порадуют болельщиков победой в домашней игре

    «Лечче» — «Дженоа». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 22 сентября 2023 года

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    ФК «Лечче»
    22 сентября в матче пятого тура итальянской Серии А сыграют «Лечче» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Лечче» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 21:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Лечче»

    «Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирает очки. Сами футболисты выходят на поле с огромным желанием. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

    Клуб в четырех турах Серии А набрал 8 очков. В активе «Лечче» две победы и две ничьи. Поражений еще не было. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

    Коэффициенты матча Лечче — Дженоа

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    Мало кто мог подумать, что «Лечче» будет идти в зоне Лиги чемпионов. Но на данный момент это так. Клуб находится в топ-4. Отставание от лидирующего «Интера» составляет четыре очка.

    Календарь и таблица Серии А

    В домашней встрече «Лечче» очень пригодится поддержка трибун. Настрой у хозяев будет по-настоящему боевым. В случае очередной победы команда может оказаться в тройке лучших Серии А. Мотивация просто шикарная.

    «Дженоа»

    «Дженоа» после победы в матче Кубка Италии сбавила обороты. В четырех играх Серии А команда набрала четыре очка. Болельщики «грифонов» явно ждали более уверенного старта.

    На данный момент «Дженоа» занимает 13-е место в таблице. Но зона вылета совсем близко — на расстоянии всего лишь двух очков. Если срочно не улучшить результаты, то команда рискует скатиться еще ниже.

    «Дженоа» в предыдущем поединке чемпионата Италии дома не проиграла «Наполи». Встреча закончилась вничью 2:2. Такой результат вселяет оптимизм фанатам «грифонов».

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    • В нынешнем сезоне «Дженоа» провела в гостях два матча. Обе игры завершились со счетом 1:0. 27 август клуб из Генуи в гостях одолел «Лацио» благодаря решающему голу Матео Ретеги, а 3 сентября дома минимально уступил «Торино».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Лечче» можно поставить за 2.36. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.21. Ничья оценена — в 3.17.

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    Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако у «Дженоа» сейчас немало проблем.

    Стоит сделать ставку на то, что «Лечче» одержит победу с коэффициентом 2.36.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 2.27.

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    «Лечче» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева порадуют болельщиков победой в домашней игре
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