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    Уверенная виктория БАТЭ?

    БАТЭ — «Белшина». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 сентября 2023 года

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    БАТЭ сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:30 мск. БАТЭ — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Сентября 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 19:30 Белшина Белшина
  • Бобруйск
    •

    БАТЭ

    Эта команда за чемпионство нынче не сражается. Сейчас БАТЭ находится на скромном 6 месте в турнирной таблице.

    БАТЭ выиграл всего 8 раз в 16 матчах чемпионата. Да и забивает команда не столь регулярно: 26 мячей.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Белшина

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  • 1.187.5014.00Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. БАТЭ смог сломить сопротивление «Сморгони» (2:1).

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    Более того, команда имеет действующую серию из трех побед кряду. Так что и в этом матче БАТЭ явно постарается добыть три очка.

    Зато оборона команды действует надежно. Борисовцы пропускают в среднем меньше гола за матч: 15 мячей в 16 поединках.

    «Белшина»

    Эта команда традиционно борется лишь за выживание. «Белшина» сейчас занимает 13 место, опережая лишь лишенные очков решением федерации солигорский «Шахтер и "Энергетик-БГУ".

    Вот и с атакой у команды дела складываются невесело. Бобруйчане настреляли всего лишь 15 мячей в 19 поединках.

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    • В предыдущем туре чемпионата "Белшина" потеряла важные очки. Дома команда не сумела одолеть "Слуцк" (1:1).

    А вот без побед бобруйчане уже находятся на протяжении четырех поединков. Так и до зоны вылета легко докатиться!

    И уж точно гости явно будут действовать вторым номером. "Белшина" постарается зацепиться хотя бы ничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.46.

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    На викторию "Белшины" дают — 6.55, ничья оценена — в 4.55.

    Борисовцы выглядят явно сильнее соперника, так что наверняка будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора БАТЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Фора БАТЭ -2.5 за 3.74.

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    БАТЭ — «Белшина»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория БАТЭ?
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