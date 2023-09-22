БАТЭ сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:30 мск. БАТЭ — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Эта команда за чемпионство нынче не сражается. Сейчас БАТЭ находится на скромном 6 месте в турнирной таблице.

БАТЭ выиграл всего 8 раз в 16 матчах чемпионата. Да и забивает команда не столь регулярно: 26 мячей.

Коэффициенты матча БАТЭ — Белшина 1X2Новым игрокам 1.187.5014.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. БАТЭ смог сломить сопротивление «Сморгони» (2:1).

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Более того, команда имеет действующую серию из трех побед кряду. Так что и в этом матче БАТЭ явно постарается добыть три очка.

Зато оборона команды действует надежно. Борисовцы пропускают в среднем меньше гола за матч: 15 мячей в 16 поединках.

«Белшина»

Эта команда традиционно борется лишь за выживание. «Белшина» сейчас занимает 13 место, опережая лишь лишенные очков решением федерации солигорский «Шахтер и "Энергетик-БГУ".

Вот и с атакой у команды дела складываются невесело. Бобруйчане настреляли всего лишь 15 мячей в 19 поединках.

В предыдущем туре чемпионата "Белшина" потеряла важные очки. Дома команда не сумела одолеть "Слуцк" (1:1).

А вот без побед бобруйчане уже находятся на протяжении четырех поединков. Так и до зоны вылета легко докатиться!

И уж точно гости явно будут действовать вторым номером. "Белшина" постарается зацепиться хотя бы ничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.46.

На викторию "Белшины" дают — 6.55, ничья оценена — в 4.55.

Борисовцы выглядят явно сильнее соперника , так что наверняка будут активно атаковать.

Наш прогноз — Фора БАТЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Фора БАТЭ -2.5 за 3.74.