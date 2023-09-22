БАТЭ
Эта команда за чемпионство нынче не сражается. Сейчас БАТЭ находится на скромном 6 месте в турнирной таблице.
БАТЭ выиграл всего 8 раз в 16 матчах чемпионата. Да и забивает команда не столь регулярно: 26 мячей.
Коэффициенты матча БАТЭ — Белшина
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. БАТЭ смог сломить сопротивление «Сморгони» (2:1).
Более того, команда имеет действующую серию из трех побед кряду. Так что и в этом матче БАТЭ явно постарается добыть три очка.
Зато оборона команды действует надежно. Борисовцы пропускают в среднем меньше гола за матч: 15 мячей в 16 поединках.
«Белшина»
Эта команда традиционно борется лишь за выживание. «Белшина» сейчас занимает 13 место, опережая лишь лишенные очков решением федерации солигорский «Шахтер и "Энергетик-БГУ".
Вот и с атакой у команды дела складываются невесело. Бобруйчане настреляли всего лишь 15 мячей в 19 поединках.
В предыдущем туре чемпионата "Белшина" потеряла важные очки. Дома команда не сумела одолеть "Слуцк" (1:1).
А вот без побед бобруйчане уже находятся на протяжении четырех поединков. Так и до зоны вылета легко докатиться!
И уж точно гости явно будут действовать вторым номером. "Белшина" постарается зацепиться хотя бы ничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.46.
На викторию "Белшины" дают — 6.55, ничья оценена — в 4.55.
Наш прогноз — Фора БАТЭ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Фора БАТЭ -2.5 за 3.74.