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    «Челси» исправится за осечку в прошлом туре

    «Борнмут» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Англии, 17 сентября 2023 года

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    «Челси»
    В воскресенье, 17 сентября, в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле сыграет против «Челси». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск. «Борнмут» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Сентября 2023 года
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    «Борнмут»

    «Борнмут» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Коллектив финишировал на 15 позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

    Команда проявила необычную активность на трансферном рынке, подписав новых игроков на сумму более чем 100 миллионов евро. При этом она смогла сохранить свой костяк.

    Коэффициенты матча Борнмут — Челси

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    Однако это пока не сильно помогает команде. После четырех туров «вишни» еще не побеждали и набрали только два очка, и привычно расположились в нижней части турнирной таблицы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Стартовал «Борнмут» с домашней мировой против «Вест Хэма» 1:1, затем поочередно проиграл в гостях 1:3 «Ливерпулю» и дома 0:2 «Тоттенхэму», а в минувшем туре поделил очки на выезде с «Брентфордом» 2:2.

    «Челси»

    «Челси» провалил минувший розыгрыш чемпионата Англии, финишировав только на 12 позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав даже от зоны Лиги конференций.

    Летом команда Маурисио Почеттино устроила основательную чистку состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро и продав своих футболистов на сумму в 250 млн.

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    • Но это пока никак не сказывается на улучшении результатов у лондонцев. У них после четырех туров четыре очка в активе и место в середине таблицы. Начали они с мировой на своем поле с «Ливерпулем» 1:1.

    Затем «Челси» в гостях потерпел первое фиаско от «Вест Хэма» 1:3 и только в третьем туре смог победить, одолев дома новичка «Лутон» 3:0. Однако в минувшем туре «синие» уступили в родных стенах «Ноттингему» 0:1.

    В прошлом чемпионате Англии «Челси» два раза смог одолеть «Борнмут» — 2:0 на своем поле и 3:1 в гостевом поединке.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Борнмута» дают — 4.45, ничья оценена — в 4.05.

    Несмотря на все свои трудности, «Челси» в этом матче является фаворитом и должен доказать это на поле, добыв вторую викторию в сезоне.

    Но ждем, что лондонцы не смогут сохранит свои ворота на замке и в матче будут забитые мячи в обе стороны и верховой исход.

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    «Борнмут» — «Челси»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» исправится за осечку в прошлом туре
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