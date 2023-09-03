Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Севильи» в четвертом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:30 мск. «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в трех турах семь очков.

И «Атлетико», по правде говоря, не узнать. В хорошем смысле, если что. «Матрасники» забили уже десять мячей.

Еще раз: команда Диего Симеоне забила в трех матчах десять мячей. «Атлетико», ты ли это?!

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В начале недели «Атлетико» разорвал «Райо Вальекано». Просто в клочья — 7:0. Зажигали, как обычно, Альваро Мората и Антуан Гризманн.

Перед этим «Атлетико» одержал победу над «Гранадой» и сыграл вничью с «Бетисом». В общем, Симеоне точно что-то задумал. «Барселона» и «Реал» точно напряглись.

«Севилья»

«Севилья» тем временем занимает последнюю строчку, не набрав в трех предыдущих матчах ни одного очка.

И провальный старт «Севильи» пока что главная неожиданность испанского сезона.

Особенно это удивляет на фоне ее классной игры против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

Списать недавние неудачи на банальное невезение вряд ли получится. Команда Хосе Луиса Мендилибара во всех случаях проиграла по одной простой причине — из-за проблем в обороне.

Даже скромный «Алавес» и тот отправит в ворота «Севильи» четыре мяча. Это, мягко говоря, перебор.

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Есть подозрение, что для Мендилибара игра против «Атлетико» может стать последней на посту главного тренера «Севильи», несмотря на то, что команда под его руководством в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Севильи» — за 7.40.

Весной «Атлетико» уничтожил «Севилью» на своем поле со счетом 6:1. И после недавних матчей логично предположить, что «матрасники» снова не станут скромничать, учитывая проблемы соперника.

Ставка — победа «Атлетико» + тотал больше 2,5 за 2.20.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Атлетико» больше 2,5 за 2.74.