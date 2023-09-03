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    «Атлетико» снова ошарашит «Севилью»?

    «Атлетико» — «Севилья». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Испании 3 сентября 2023 года

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    Антуан Гризманн
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Севильи» в четвертом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:30 мск. «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Сентября 2023 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 19:30 Севилья Севилья
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    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в трех турах семь очков.

    И «Атлетико», по правде говоря, не узнать. В хорошем смысле, если что. «Матрасники» забили уже десять мячей.

    Еще раз: команда Диего Симеоне забила в трех матчах десять мячей. «Атлетико», ты ли это?!

    Все прогнозы на футбол

    В начале недели «Атлетико» разорвал «Райо Вальекано». Просто в клочья — 7:0. Зажигали, как обычно, Альваро Мората и Антуан Гризманн.

    Перед этим «Атлетико» одержал победу над «Гранадой» и сыграл вничью с «Бетисом». В общем, Симеоне точно что-то задумал. «Барселона» и «Реал» точно напряглись.

    «Севилья»

    «Севилья» тем временем занимает последнюю строчку, не набрав в трех предыдущих матчах ни одного очка.

    И провальный старт «Севильи» пока что главная неожиданность испанского сезона.

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    • Особенно это удивляет на фоне ее классной игры против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

    Списать недавние неудачи на банальное невезение вряд ли получится. Команда Хосе Луиса Мендилибара во всех случаях проиграла по одной простой причине — из-за проблем в обороне.

    Даже скромный «Алавес» и тот отправит в ворота «Севильи» четыре мяча. Это, мягко говоря, перебор.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Есть подозрение, что для Мендилибара игра против «Атлетико» может стать последней на посту главного тренера «Севильи», несмотря на то, что команда под его руководством в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Севильи» — за 7.40.

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    Весной «Атлетико» уничтожил «Севилью» на своем поле со счетом 6:1. И после недавних матчей логично предположить, что «матрасники» снова не станут скромничать, учитывая проблемы соперника.

    Ставка — победа «Атлетико» + тотал больше 2,5 за 2.20.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Атлетико» больше 2,5 за 2.74.

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    «Атлетико» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетико» снова ошарашит «Севилью»?
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