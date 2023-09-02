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    «Шпоры» начнут без раскачки

    «Бернли» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 сентября 2023 года

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    «Бернли» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Бернли»

    Эта команда начала новый сезон крайне неудачно. Сейчас она находится на 18 месте, не набрав ни одного очка.

    «Бернли» не имеет в своем составе звезд. Да и оборона «кларетовых» дала результативный сбой 6 раз в двух матчах.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Тоттенхэм

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бернли» в матче Кубка английской лиги переиграл «Ноттингем Форест» (1:0).

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    До того команда уступила «Астон Вилле» (1:3). Да и вообще, подопечные Венсана Компани только привыкают к уровню АПЛ.

    Вот и в матче со «шпорами» команде придется непросто. «Кларетовым» позарез нужны очки, однако банально не хватает класса.

    «Тоттенхэм»

    Эта команда все никак не может реализовать себя максимальным образом. Правда, новый сезон «Тоттенхэм» начал достаточно уверенно.

    В трех первых турах лондонцы набрали 7 очков. Причем в этих поединках команда забила всего 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

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    • А вот свой последний поединок «шпоры» провели неудачно. «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, в серии пенальти уступив «Фулхэму».

    А вот мотивация на матчи АПЛ у команды явно возрастет. Лондонцы намерены закрепиться в группе лидеров.

    И уж точно «Тоттенхэм» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Из пяти последних очных свиданий с «кларетовыми» лондонцы извлекли 4 викторию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Бернли» дают — 4.06, ничья оценена — в 4.06.

    Лондонцы борются за самые высокие места, и наверняка начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.

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    «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» начнут без раскачки
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