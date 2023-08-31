ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаОбратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна? Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной Эдуард Сперцян«Пари НН» — «Краснодар» 0:1. Онлайн
    Все новости спорта

    БАТЭ завершит еврокампанию?

    БАТЭ — «Балкани». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 31 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Балкани Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Балкани»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пяст» — БАТЭ
    БАТЭ сыграет против «Балкани» из Косово в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. БАТЭ — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 21:00 Балкани Балкани
  • Сува-Река
    •

    БАТЭ

    БАТЭ не может выиграть в еврокубках уже пять матчей. Сначала белорусский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив кипрскому «Арису» (3:5 — проигрыш дома и 2:6 — фиаско в гостях).
    Было и поражение в Лиге Европы от молдавского «Шерифа» (2:2 — ничья дома и 1:5 — проигрыш в гостях).

    И вот новое фиаско борисовского клуба в еврокубках. На этот раз в финале квалификации Лиги конференций от команды «Балкани» из Косово (1:4).

    В проигранном матче можно отметить гол в исполнении Дениса Лаптева. Форвард БАТЭ забил быстрый мяч на 10-й минуте. Но затем посыпалась сама оборона борисовчан.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Белоруссии БАТЭ занимает 8 место, в активе команды 22 очка. Поединок 16 тура против «Гомеля» был перенесен в связи с участием БАТЭ в квалификации Лиги Европы.

    Также на поздний срок отложили матчи с командами «Энергетик-БГУ», «Минск» и «Динамо» Минск.

    «Балкани»

    «Балкани» с двух побед стартовал в чемпионате Косово. В гостях была обыграна «Лирия» (1:0), а дома «Ферроникели» (2:0).

    В Лиге конференций команда сделала серьезную заявку на выход в основную сетку еврокубка. Была одержана победа над БАТЭ (4:1). В победном поединке в составе «Балкани» хет-трик оформил Блеарт Толяй, еще один забитый мяч на счету Байрама Яшаницы.

  • Карьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
  • Испанский футбол получил шанс на очищение благодаря сексистскому скандалу
  • Вчера

    • Ранее «Балкани» обыграл в квалификации Лиги конференций «Ларн» (3:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях) и «Линкольн» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

    А начинал клуб «Балкани» с квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Косово проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (2:0 — победа дома и 0:4 поражение в гостях).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу БАТЭ можно поставить за 3.22, ничью оценивают в 3.85. А на победу «Балкани» — 2.06.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: БАТЭ в последнее время стал много пропускать — в среднем по 4-5 мячей за игру. Так что «Балкани» может снова воспользоваться шансом.

    Ставка: Победа «Балкани» с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Южный Судан — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч США — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Китай — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.88
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Остапенко — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мертенс — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Тим — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Балкани»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ завершит еврокампанию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры