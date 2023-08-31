БАТЭ сыграет против «Балкани» из Косово в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. БАТЭ — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

БАТЭ не может выиграть в еврокубках уже пять матчей. Сначала белорусский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив кипрскому «Арису» (3:5 — проигрыш дома и 2:6 — фиаско в гостях).

Было и поражение в Лиге Европы от молдавского «Шерифа» (2:2 — ничья дома и 1:5 — проигрыш в гостях).

И вот новое фиаско борисовского клуба в еврокубках. На этот раз в финале квалификации Лиги конференций от команды «Балкани» из Косово (1:4).

В проигранном матче можно отметить гол в исполнении Дениса Лаптева. Форвард БАТЭ забил быстрый мяч на 10-й минуте. Но затем посыпалась сама оборона борисовчан.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Белоруссии БАТЭ занимает 8 место, в активе команды 22 очка. Поединок 16 тура против «Гомеля» был перенесен в связи с участием БАТЭ в квалификации Лиги Европы.

Также на поздний срок отложили матчи с командами «Энергетик-БГУ», «Минск» и «Динамо» Минск.

«Балкани»

«Балкани» с двух побед стартовал в чемпионате Косово. В гостях была обыграна «Лирия» (1:0), а дома «Ферроникели» (2:0).

В Лиге конференций команда сделала серьезную заявку на выход в основную сетку еврокубка. Была одержана победа над БАТЭ (4:1). В победном поединке в составе «Балкани» хет-трик оформил Блеарт Толяй, еще один забитый мяч на счету Байрама Яшаницы.

Ранее «Балкани» обыграл в квалификации Лиги конференций «Ларн» (3:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях) и «Линкольн» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях).

А начинал клуб «Балкани» с квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде чемпион Косово проиграл лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (2:0 — победа дома и 0:4 поражение в гостях).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу БАТЭ можно поставить за 3.22, ничью оценивают в 3.85. А на победу «Балкани» — 2.06.

Прогноз: БАТЭ в последнее время стал много пропускать — в среднем по 4-5 мячей за игру. Так что «Балкани» может снова воспользоваться шансом.

Ставка: Победа «Балкани» с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.