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    «Алавес» попытается противостоять «Хетафе», получится ли?

    «Хетафе» — «Алавес». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Примера, 28 августа 2023 года

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    «Хетафе»
    «Хетафе» на своем поле сыграет против «Алавеса» в рамках 3-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:30 мск. «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2023 года
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    «Хетафе»

    Команда показала довольно серенькую игру на старте нынешнего сезона, после 2-х туров занимая 18-е место в таблице Примеры с 1-м баллом в активе. Несмотря на это, у «Хетафе» есть все шансы набрать первые 3 очка в предстоящем матче.

    За 2 матча в этом сезоне команда еще не забила ни одного гола при 3-х пропущенных. Матч с «Барселоной» (0:0) получился очень интересным — 3 красные карточки, одну из которых получил главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

    После этого матча наставник «Барсы» пожаловался на действия игроков «Хетафе», которые тянули время игры. Но чтобы не говорил испанец — это сработало, «Хетафе» набрал очки в матче с действующим чемпионов Испании.

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    Казалось бы, в следующем матче команда будет играть на победу, но ничего не получилось. Соперник «Хетафе» в том матче «Жирона» оказалась очень мощной на старте сезона, разбив «темно-синих» в пух и прах — 0:3.

    «Алавес»

    Команда весело начала сезон, после 2-х туров занимая 9-е место в таблице Примеры с тремя очками в активе. «Алавес» выдал два совершенно разных матча и по качеству игры, и по результативности.

    За эти пару матчей команда забила 4 гола и столько же пропустила. Во всем «виноват» победный матч против «Севильи», где команды устроили голевую перестрелку, забив на двоих 7 голов.

    Но сначала «лисицы» минимально проиграли «Кадису» (0:1), пропустив единственный гол уже на 7-й минуте. После этого матча «Алавес» будто сорвали с цепи.

    В 1-м тайме матча против «Севильи» команды уже забили по 2 гола, а потом «Алавес» вышел вперед. Дублем отметился форвард команды Кике Гарсия. Затем «Севилья» забила гол престижа на 90+7-й минуте.

    Стоит отметить, что команды встречались между собой зимой 2022 года. В том матче «Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью (2:2), первые дважды отыгрались по ходу матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Алавеса» дают — 3.85, ничья оценена — в 2.85.

    «Алавес» показал, что может забивать, но с результативностью тоже проблемы. Можно предположить, что команды сыграют результативно.

    Наш прогноз — Тотал 2 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Фора «Алавеса» 0 в 1-м тайме за 2.30.

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    «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. «Алавес» попытается противостоять «Хетафе», получится ли?
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