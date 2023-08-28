«Хетафе» на своем поле сыграет против «Алавеса» в рамках 3-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:30 мск. «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

Команда показала довольно серенькую игру на старте нынешнего сезона, после 2-х туров занимая 18-е место в таблице Примеры с 1-м баллом в активе. Несмотря на это, у «Хетафе» есть все шансы набрать первые 3 очка в предстоящем матче.

За 2 матча в этом сезоне команда еще не забила ни одного гола при 3-х пропущенных. Матч с «Барселоной» (0:0) получился очень интересным — 3 красные карточки, одну из которых получил главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

После этого матча наставник «Барсы» пожаловался на действия игроков «Хетафе», которые тянули время игры. Но чтобы не говорил испанец — это сработало, «Хетафе» набрал очки в матче с действующим чемпионов Испании.

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Казалось бы, в следующем матче команда будет играть на победу, но ничего не получилось. Соперник «Хетафе» в том матче «Жирона» оказалась очень мощной на старте сезона, разбив «темно-синих» в пух и прах — 0:3.

«Алавес»

Команда весело начала сезон, после 2-х туров занимая 9-е место в таблице Примеры с тремя очками в активе. «Алавес» выдал два совершенно разных матча и по качеству игры, и по результативности.

За эти пару матчей команда забила 4 гола и столько же пропустила. Во всем «виноват» победный матч против «Севильи», где команды устроили голевую перестрелку, забив на двоих 7 голов.

Но сначала «лисицы» минимально проиграли «Кадису» (0:1), пропустив единственный гол уже на 7-й минуте. После этого матча «Алавес» будто сорвали с цепи.

В 1-м тайме матча против «Севильи» команды уже забили по 2 гола, а потом «Алавес» вышел вперед. Дублем отметился форвард команды Кике Гарсия. Затем «Севилья» забила гол престижа на 90+7-й минуте.

Стоит отметить, что команды встречались между собой зимой 2022 года. В том матче «Хетафе» и «Алавес» сыграли вничью (2:2), первые дважды отыгрались по ходу матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают — 2.25.

На викторию «Алавеса» дают — 3.85, ничья оценена — в 2.85.

«Алавес» показал, что может забивать, но с результативностью тоже проблемы. Можно предположить, что команды сыграют результативно.

Наш прогноз — Тотал 2 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Фора «Алавеса» 0 в 1-м тайме за 2.30.