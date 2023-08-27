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    Прервут ли «клинки» голевую засуху в играх с «горожанами»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Англии, 27 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    В воскресенье, 27 августа, в рамках 3-го тура сезона АПЛ-2023/24 «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2023 года

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Англии — Чемпионшипе. Так команда финишировала на второй строке и получила примой билет в элиту.

    В летнее трансферное окно «клинки» продали одного из своих лучших бомбардиров последних сезонов — сенегальца Илимана Ндиай, который за 17 миллионов евро перешел в «Марсель».

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити

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    На новых футболистов коллектив потратил чуть более 40 миллионов евро, но громких имен он не подписал. В межсезонных спаррингах «ШЮ» уступил в трех играх из шести при двух выигрышах.

    Календарь и таблица АПЛ

    Обе же игры в текущем розыгрыше АПЛ «Шеффилд Юнайтед» проиграл, поочередно уступив весьма скромным коллективам — дома 0:1 «Кристал Пэлас» и на выезде 1:2 «Ноттингем Форест».

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл. Коллектив в чемпионате Англии выиграл конкуренцию у «Арсенала» на финише турнира и положил в копилку еще и Кубок страны.

    На международной арене подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке с минимальным счетом 1:0 миланский «Интер».

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    Летом за 90 млн евро был подписан защитник Йошко Гвардиол, за 60 млн «горожане» купили Жереми Доку и почти за 30 млн хавбек Матео Ковачича. Покинули команду: Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Бенжамен Менди.

    Начал сезон «Ман Сити» с проигрыша по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу». После этого он выиграл Суперкубок УЕФА, одолев в серии 11-метровых ударов «Севилью».

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    • Также коллектив Гвардиолы провел два матча чемпионата Англии, выиграв их оба, одолев 3:0 в гостях «Бернли» и на своем поле в прошлом туре «Ньюкасл» со счетом 1:0.

    «Ман Сити» всухую выиграл у «Шеффилд Юнайтед» в пяти последних очных противостояниях, в том числе и в этом году в Кубке страны — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают — 18.50, ничья оценена — в 8.15.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «клинки» наконец-то смогут прервать безголевую серию в играх с «горожанами» и на этот раз распечатают ворота соперника.

    Однако очень ранний забитый мяч в этой игре не стоит ждать и считаем, что первый гол мы увидим с 31-й минуты до конца первого тайма.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. Прервут ли «клинки» голевую засуху в играх с «горожанами»?
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