25 августа в третьем туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Леванте». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Картахена» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахена» в прошлом в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.

«Подводники» в прошлом розыгрыше Сегунды по 16 матчей выиграли и проиграли, а также расписали десять мировых исходов, забили 47 мячей, а пропустили на два больше.

В межсезонье команда не проявила особой активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.

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В новом же чемпионате «Картахена» поочередно уступила на своем поле новичку лиги «Эльденсе» 0:1 и в гостях 2:3 «Андорре», и засела внизу турнирной таблицы.

«Леванте»

«Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место, проиграв только по дополнительным показателям второй позиции.

И данная строка отправила команду из Валенсии в плей-офф, где она на полуфинальной стадии легко справилась с «Альбасете» (3:0 и 3:1), но в решающем противостоянии уступила «Алавесу» (0:0 и 0:1 ОТ).

Календарь и таблица испанской Примеры

При подготовке к новому сезону «лягушки» отыграли пять спаррингов и ни разу в них не выиграли, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Отметим, что команда потеряла некоторых своих лидеров, а подписывали левантийцы только свободных агентов.

В первом туре нового розыгрыша Сегунды «Леванте» на выезде расписал мировую с новичком «Аморебьетой» 1:1, а во торой игре сезона на своем поле одолел «Бургос» со счетом 3:2.

В рамках Сегунды данные клубы провели между собой четыре встречи, в которых обменялись гостевыми викториями. Причем в трех случаях они неизменно забивали друг другу и матчи были результативными.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Леванте» предлагают — 2.64.

На викторию «Картахены» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.24.

На этот раз также ждем, что оппоненты смогут обменяться забитыми мячами. В общем, ставим на обе забьют: да.

А также еще прогнозируем, что данный поединок будет результативным и принесет не менее трех забитых мячей.