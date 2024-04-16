«Вашингтон»
Турнирное положение: Для «Вашингтона» начинается самое ответственное время, где попадание в плей-офф будет зависеть напрямую от результатов оставшихся двух матчей. На сегодняшний день столичная команда проходит в матчи на выбывание из-за дополнительных факторов, позволяющих размещаться в таблице выше «Детройта».
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке Овечкину и компании удалось обыграть отнюдь не самую слабую «Тампу» (4:2).
Травмированные игроки: На финише сезона своему клубу не смогут помочь Бир, Бэкстрем Дженсен и Сандин. Потери не критические, но довольно неприятные.
Общий тонус клуба: Игра против «Бостона» претендует на матч сезона, в котором нужно продемонстрировать максимальную выкладку по силам.
«Бостон»
Турнирное положение: В последние недели у «Бостона» нормализовались результаты, хотя надежд на это было не особо много. Догнать «Рейнджерс» все ещё можно, но с третьей строчки в таблице это сделать будет максимально тяжело.
Последние матчи: За шесть последних матчей всего лишь одно поражение, поэтому настрой максимально боевой.
Травмированные игроки: У «мишек» также имеется ряд травмированных игроков. Не смогут помочь своему клубу Брезо, Пойтрас, Лучич и Форборт.
Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости выглядят очевидными фаворитами, но победа нужна, как одним, так и вторым.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» за четыре последних домашних матча смог победить лишь раз
- Два их трех последних поединков между этими клубами не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.51, на гостей — 2.13.
Прогноз: «Бостон» не позволит победить «Вашингтону».
- 1.93Металлург Мг — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Рейнджерс — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.86Детройт — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Хоккей будет бескомпромиссным, поэтому без овертайма не обойдется.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.26.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.25.