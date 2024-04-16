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    «Вашингтон» не сможет обыграть «Бостон»?

    «Вашингтон» — «Бостон». Ставка (к. 2.13), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 апреля 2024 года

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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Для «Вашингтона» начинается самое ответственное время, где попадание в плей-офф будет зависеть напрямую от результатов оставшихся двух матчей. На сегодняшний день столичная команда проходит в матчи на выбывание из-за дополнительных факторов, позволяющих размещаться в таблице выше «Детройта».

    Последние матчи: В последнем сыгранном поединке Овечкину и компании удалось обыграть отнюдь не самую слабую «Тампу» (4:2).

    Травмированные игроки: На финише сезона своему клубу не смогут помочь Бир, Бэкстрем Дженсен и Сандин. Потери не критические, но довольно неприятные.

    Общий тонус клуба: Игра против «Бостона» претендует на матч сезона, в котором нужно продемонстрировать максимальную выкладку по силам.

    «Бостон»

    Турнирное положение: В последние недели у «Бостона» нормализовались результаты, хотя надежд на это было не особо много. Догнать «Рейнджерс» все ещё можно, но с третьей строчки в таблице это сделать будет максимально тяжело.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За шесть последних матчей всего лишь одно поражение, поэтому настрой максимально боевой.

    Травмированные игроки: У «мишек» также имеется ряд травмированных игроков. Не смогут помочь своему клубу Брезо, Пойтрас, Лучич и Форборт.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости выглядят очевидными фаворитами, но победа нужна, как одним, так и вторым.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» за четыре последних домашних матча смог победить лишь раз

    • Два их трех последних поединков между этими клубами не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.51, на гостей — 2.13.

    Прогноз: «Бостон» не позволит победить «Вашингтону».

    Альтернативный прогноз: Хоккей будет бескомпромиссным, поэтому без овертайма не обойдется.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.26.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон» с коэффициентом 2.26. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» не сможет обыграть «Бостон»?
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