В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Для «Вашингтона» начинается самое ответственное время, где попадание в плей-офф будет зависеть напрямую от результатов оставшихся двух матчей. На сегодняшний день столичная команда проходит в матчи на выбывание из-за дополнительных факторов, позволяющих размещаться в таблице выше «Детройта».

Последние матчи: В последнем сыгранном поединке Овечкину и компании удалось обыграть отнюдь не самую слабую «Тампу» (4:2).

Травмированные игроки: На финише сезона своему клубу не смогут помочь Бир, Бэкстрем Дженсен и Сандин. Потери не критические, но довольно неприятные.

Общий тонус клуба: Игра против «Бостона» претендует на матч сезона, в котором нужно продемонстрировать максимальную выкладку по силам.

«Бостон»

Турнирное положение: В последние недели у «Бостона» нормализовались результаты, хотя надежд на это было не особо много. Догнать «Рейнджерс» все ещё можно, но с третьей строчки в таблице это сделать будет максимально тяжело.

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Последние матчи: За шесть последних матчей всего лишь одно поражение, поэтому настрой максимально боевой.

Травмированные игроки: У «мишек» также имеется ряд травмированных игроков. Не смогут помочь своему клубу Брезо, Пойтрас, Лучич и Форборт.

Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости выглядят очевидными фаворитами, но победа нужна, как одним, так и вторым.

Статистика для ставок

«Вашингтон» за четыре последних домашних матча смог победить лишь раз

Два их трех последних поединков между этими клубами не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.51, на гостей — 2.13.

Прогноз: «Бостон» не позволит победить «Вашингтону».

Альтернативный прогноз: Хоккей будет бескомпромиссным, поэтому без овертайма не обойдется.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.26.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.25.