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    «Детройт» продолжит борьбу за плей-офф?

    «Детройт» — «Монреаль». Ставка (к. 1.86), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Монреаль»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Казалось, что «Детройт» использовал все предоставленные ему шансы на попадание в плей-офф, но турнирная таблица сформировалась таким образом, что сейчас у «крыльев» едва ли не больше всех шансов залезть на спасительное восьмое место в конференции.

    Последние матчи: Перед последним сыгранным матчем против «Торонто» было откровенно мало шансов на успех, но судьба распорядилась иначе и дала возможность «крыльям» забрать матч в овертайме.

    Травмированные игроки: Радует, что официально список травмированных покинули Копп и Рассмуссен. Вполне вероятно, что оба сыграют в предстоящем важном матче против «Канадиенс».

    Общий тонус клуба: Если хозяева льда не смогут забрать матч против дружины Сан-Луи, то заикаться о плей-офф просто бессмысленно.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что «Монреаль» плетется внизу турнирной таблицы Востока, портить жизнь более сильным клубам лиги он умеет.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За шесть последних поединков клуб Сан-Луи смог одержать только одну победу, зато какую яркую (над «Филадельфией» 9:3).

    Травмированные игроки: По-прежнему не могут помочь своему клубу Дах, Джекаи, Прайс, Руа и Уидман.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Детройта» откровенно мало шансов, поскольку хозяева будут пользоваться всеми возможными способами забрать себе эту игру.

    Статистика для ставок

    • Четыре из пяти последних очных противостояний не завершались в основное время матча

    • «Монреаль» проиграл в гостях три последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.94, на гостей — 3.64.

    Прогноз: «Детройт» не упустит шансов положить в копилку два очка

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма крайне высока

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Монреаль» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» продолжит борьбу за плей-офф?
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