«Детройт»
Турнирное положение: Казалось, что «Детройт» использовал все предоставленные ему шансы на попадание в плей-офф, но турнирная таблица сформировалась таким образом, что сейчас у «крыльев» едва ли не больше всех шансов залезть на спасительное восьмое место в конференции.
Последние матчи: Перед последним сыгранным матчем против «Торонто» было откровенно мало шансов на успех, но судьба распорядилась иначе и дала возможность «крыльям» забрать матч в овертайме.
Травмированные игроки: Радует, что официально список травмированных покинули Копп и Рассмуссен. Вполне вероятно, что оба сыграют в предстоящем важном матче против «Канадиенс».
Общий тонус клуба: Если хозяева льда не смогут забрать матч против дружины Сан-Луи, то заикаться о плей-офф просто бессмысленно.
«Монреаль»
Турнирное положение: Несмотря на то, что «Монреаль» плетется внизу турнирной таблицы Востока, портить жизнь более сильным клубам лиги он умеет.
Последние матчи: За шесть последних поединков клуб Сан-Луи смог одержать только одну победу, зато какую яркую (над «Филадельфией» 9:3).
Травмированные игроки: По-прежнему не могут помочь своему клубу Дах, Джекаи, Прайс, Руа и Уидман.
Общий тонус клуба: В игре против «Детройта» откровенно мало шансов, поскольку хозяева будут пользоваться всеми возможными способами забрать себе эту игру.
Статистика для ставок
- Четыре из пяти последних очных противостояний не завершались в основное время матча
- «Монреаль» проиграл в гостях три последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.94, на гостей — 3.64.
Прогноз: «Детройт» не упустит шансов положить в копилку два очка
- 1.93Металлург Мг — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Рейнджерс — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.24Калгари — Аризона: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма крайне высока
Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.