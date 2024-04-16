В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Казалось, что «Детройт» использовал все предоставленные ему шансы на попадание в плей-офф, но турнирная таблица сформировалась таким образом, что сейчас у «крыльев» едва ли не больше всех шансов залезть на спасительное восьмое место в конференции.

Последние матчи: Перед последним сыгранным матчем против «Торонто» было откровенно мало шансов на успех, но судьба распорядилась иначе и дала возможность «крыльям» забрать матч в овертайме.

Травмированные игроки: Радует, что официально список травмированных покинули Копп и Рассмуссен. Вполне вероятно, что оба сыграют в предстоящем важном матче против «Канадиенс».

Общий тонус клуба: Если хозяева льда не смогут забрать матч против дружины Сан-Луи, то заикаться о плей-офф просто бессмысленно.

«Монреаль»

Турнирное положение: Несмотря на то, что «Монреаль» плетется внизу турнирной таблицы Востока, портить жизнь более сильным клубам лиги он умеет.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За шесть последних поединков клуб Сан-Луи смог одержать только одну победу, зато какую яркую (над «Филадельфией» 9:3).

Травмированные игроки: По-прежнему не могут помочь своему клубу Дах, Джекаи, Прайс, Руа и Уидман.

Общий тонус клуба: В игре против «Детройта» откровенно мало шансов, поскольку хозяева будут пользоваться всеми возможными способами забрать себе эту игру.

Статистика для ставок

Четыре из пяти последних очных противостояний не завершались в основное время матча

«Монреаль» проиграл в гостях три последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.94, на гостей — 3.64.

Прогноз: «Детройт» не упустит шансов положить в копилку два очка

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма крайне высока

Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.