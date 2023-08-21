«Лос-Анджелес» сыграет на своем поле с «Колорадо Рэпидсом» в рамках 24-го тура чемпионата США. Матч пройдет 21 августа, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Так и происходит, но отставание от лидера составляет 4 очка.

Главным бичом команды является слабая атака. В 23 матчах игрокам «Лос-Анджелеса» удалось отличиться только 34 голами.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс 1X2Новым игрокам 1.454.806.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил мексиканскому «Монтеррею» (2:3) и вылетел из Кубка Северной и Центральной Америки.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Колорадо Рэпидс» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков выиграно два при двух же поражениях.

«Лос-Анджелес» явно постарается взять искомые три очка. Хозяева уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Колорадо Рэпидс»

Эта команда в нынешнем сезоне откровенно проваливается. «Колорадо Рэпидс» пребывает на последнем месте в Западной конференции.

Разумеется, команда настроена подняться со дна таблицы. Отставание от идущего выше «Лос-Анджелеса Гэлакси» составляет три очка.

Правда, последний свой поединок команда провела еще три недели назад. Причем провела неудачно: поражение от мексиканской «Толуки» (1:4).

Вылет из Кубка Северной и Центральной Америки не должен повлиять на настрой команды. «Рэпидс» намерены как можно скорее выбраться с последнего места в чемпионате.

И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Нужно срочно улучшать реализацию, которая пока не блещет: всего 16 забитых голов в 23 матчах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лос-Анджелеса» предлагают — 1.45.

На викторию «Колорадо Рэпидс» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.70.

«Колорадо Рэпидс» способен дать бой сильному сопернику , и явно постарается зацепиться за очки.

Наш прогноз — Победа «Колорадо Рэпидс» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.14.