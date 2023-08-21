«Лос-Анджелес»
Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Так и происходит, но отставание от лидера составляет 4 очка.
Главным бичом команды является слабая атака. В 23 матчах игрокам «Лос-Анджелеса» удалось отличиться только 34 голами.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил мексиканскому «Монтеррею» (2:3) и вылетел из Кубка Северной и Центральной Америки.
Матчи с «Колорадо Рэпидс» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков выиграно два при двух же поражениях.
«Лос-Анджелес» явно постарается взять искомые три очка. Хозяева уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.
«Колорадо Рэпидс»
Эта команда в нынешнем сезоне откровенно проваливается. «Колорадо Рэпидс» пребывает на последнем месте в Западной конференции.
Разумеется, команда настроена подняться со дна таблицы. Отставание от идущего выше «Лос-Анджелеса Гэлакси» составляет три очка.
Правда, последний свой поединок команда провела еще три недели назад. Причем провела неудачно: поражение от мексиканской «Толуки» (1:4).
Вылет из Кубка Северной и Центральной Америки не должен повлиять на настрой команды. «Рэпидс» намерены как можно скорее выбраться с последнего места в чемпионате.
И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Нужно срочно улучшать реализацию, которая пока не блещет: всего 16 забитых голов в 23 матчах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лос-Анджелеса» предлагают — 1.45.
На викторию «Колорадо Рэпидс» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.70.
«Колорадо Рэпидс»
Наш прогноз — Победа «Колорадо Рэпидс» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.14.