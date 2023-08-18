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    «Андорра» добудет вторую победу на старте

    «Андорра» — «Картахена». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Андорра» — «Картахена»
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    «Андорра»
    В пятницу, 18 августа, во втором туре нового сезона испанской Сегунды «Андорра» на своем поле сыграет против «Картахены». Начало встречи намечено на 20:00 по мск. «Андорра» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Августа 2023 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 20:00 Картахена Картахена
  • Испания. Сегунда
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    «Андорра»

    «Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.

    Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

    «Трехцветные» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, 15 встреч они проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей составила 47:37.

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    Громких трансферов «Андорра» не провела этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Новый же сезон она начала с выездной виктории над «Леганесом» со счетом 1:0.

    «Картахена»

    «Картахена» аналогично своему предстоящему противнику одно время в прошлом сезоне претендовала на плей-офф, но финишировала на пару строк ниже, набрав всего на балл меньше.

    «Подводники» в прошлом розыгрыше Сегунды по 16 матчей выиграли и проиграли, а также расписали десять мировых исходов, забили 47 мячей, а пропустили на два больше.

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    • В межсезонье команда также не проявила активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.

    Новый же чемпионат «Картахена» начала неудачно, проиграв на своем поле новичку лиги «Эльденсе» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в конце первого тайма.

    В прошлом первенстве эти коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андорры» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Картахены» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.45.

    В данном поединке прогнозируем, что хозяева поля смогут добыть три очка, ведь они значительно лучше смотрелись в стартовом туре, чем предстоящий противник.

    И ждем, что игра не принесет много забитых мячей и команды на двоих смогут отличиться только 2-3 раза.

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    «Андорра» — «Картахена»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. «Андорра» добудет вторую победу на старте
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