«Андорра»
«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.
Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.
«Трехцветные» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, 15 встреч они проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей составила 47:37.
Громких трансферов «Андорра» не провела этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Новый же сезон она начала с выездной виктории над «Леганесом» со счетом 1:0.
«Картахена»
«Картахена» аналогично своему предстоящему противнику одно время в прошлом сезоне претендовала на плей-офф, но финишировала на пару строк ниже, набрав всего на балл меньше.
«Подводники» в прошлом розыгрыше Сегунды по 16 матчей выиграли и проиграли, а также расписали десять мировых исходов, забили 47 мячей, а пропустили на два больше.
В межсезонье команда также не проявила активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.
Новый же чемпионат «Картахена» начала неудачно, проиграв на своем поле новичку лиги «Эльденсе» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в конце первого тайма.
В прошлом первенстве эти коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 3:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андорры» предлагают — 1.98.
На викторию «Картахены» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.45.
В данном поединке прогнозируем, что хозяева поля смогут добыть три очка, ведь они значительно лучше смотрелись в стартовом туре, чем предстоящий противник.
И ждем, что игра не принесет много забитых мячей и команды на двоих смогут отличиться только 2-3 раза.