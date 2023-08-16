Австралия (жен) сыграет на своем поле с Англией (жен) в рамках 1/2 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 16 августа, начало — в 13:00 мск. Австралия (жен) — Англия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия (жен)

Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Австралийки набрали 6 очков, опередив женскую сборную Нигерии.

В трех матчах группового этапа Австралия настреляла 7 мячей. Правда, в свои ворота было пропущено 3 мяча.

В 1/8 финала команда уверенно переиграла датчанок (2:0), а в четвертьфинале по пенальти — Францию (0:0).

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В шести из семи последних поединков коллектив победил при одном поражении, поэтому сопернику будет сложно его обыграть.

Англия (жен)

Эта команда неплохо атакует, благодаря чему выиграла свою группу. Англичанки выиграли все три своих матча в квартете с общей разницей мячей 8:1.

Причем китаянки были буквально разгромлены (6:1). А вот поединки с женскими сборными Гаити и Дании принесли лишь минимальные виктории.

В 1/8 финала Англия победила в серии послематчевых пенальти сборную Нигерии (0:0), а в четвертьфинале — Колумбию (2:1).

Коллектив выиграл пять последних поединков кряду, поэтому демонстрирует как минимум не хуже форму, чем его соперник.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Англию, коэффициент на победу которой равен 2,33. Успех Австралии оценивается в 3,38, ничья — в 3,04.

Британская сборная выиграла пять последних матчей кряду.

Поэтому наши прогноз и ставка — Англия выиграет за 2,33.

Еще один вариант ставки — Англия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,03, ведь британки, как фаворит игры, вполне способны реализовать такой сценарий.