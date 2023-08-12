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    «Рубин» одержит первую победу в чемпионате?

    «Ростов» — «Рубин». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, РПЛ, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Рубин»
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    «Рубин»
    «Ростов» встретится с «Рубином» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по мск. «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Августа 2023 года
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    «Ростов»

    После 3-х туров команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Ростов» бодро начал нынешний сезон, но затем попал в яму. В последнее время команда все никак не может победить.

    Домашний матч с «Рубином» — это отличная возможность начать победную серию. В целом, «Ростов» не стал играть хуже, но команду немного подкосило. Сначала ростовчане начали сезон с победы над «Факелом» (2:1).

    Коэффициенты матча Ростов — Рубин

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    Затем команда Валерия Карпина одолела все тот же «Рубин» (1:0) в Кубке России. Даже в следующем матче «Ростов» блистал, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1), имея при этом игровое преимущество.

    В последних 2-х матчах команда уступила «Крыльям Советов» (1:5), а затем «Уралу» (0:1). За этот период «Ростов» пропустил 6 голов и только один забил. Наставник команды Карпин дал отрицательную оценку игре всех футболистов команды.

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    В предстоящем матче тоже будет непросто, ведь «Рубин» приедет голодным до побед. Казанцам также необходимо выбираться из ямы, так что для «Ростова» матч с «Рубином» точно не будет подарком, даже несмотря на преимущество своего поля.

    «Рубин»

    Команда мощно ворвалась в нынешний сезон ничейным результатом с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ (2:2), едва не выиграв этот поединок. После этого «Рубин» никак не может выбраться из черной полосы без побед.

    Перед началом сезона казалось, что казанцы точно будут настроены сразу же делать результат, но не все так просто. После ничьи с «Локомотивом» «Рубин» проиграл все тому же «Ростову» (0:1), пропустив единственный гол на 60-й минуте.

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    • Затем команда вновь упустила победу во 2-м туре РПЛ с «Оренбургом» (1:1), а уже в матче со «Спартаком» «Рубин» и вовсе развалился, проиграв со счетом 1:4.

    Спустя пару дней команда сыграла с «Локомотивом» в Кубке России, но уже проиграла (0:1). Стоит отметить, что «Рубин» ни в одном матче (кроме поединка против «Спартака») не развалился. До-последнего команда имела возможности зацепиться за результат, но что-то мешало.

    В предстоящем матче против «Ростова» будет еще тяжелее. Казанцы будут играть на чужом поле, да и игроки не демонстрируют свою уверенность на поле. Если «Рубин» сможет победить соперника 12 августа, то эта команда точно способна на многое, а сможет ли?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают поставить за 2.30.

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    На викторию «Рубина» дают 3.25, ничья оценена в 3.25.

    Команды подходят к этому матчу далеко не в лучшей форме. Можно рискнуть и предположить, что «Рубин» отдаст все силы ради победы.

    Ставка и прогноз — Фора «Рубина» 0 за 2.30. Также мы поставим на тотал 2.5 меньше за 1.70.

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    «Ростов» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» одержит первую победу в чемпионате?
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