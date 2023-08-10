В четверг, 3 августа «Сабах» на своём поле сыграет против «Рижской футбольной школы». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Сабах» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

Дебютант Лиги конференций с победы стартовал в еврокубках. Серебряный призер чемпионата Азербайджана «Сабах» прошел одну из лучших команд Латвии — РФШ (2:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана. Матч 1-го тура «Сабах» выиграл у «Габалы» (5:0). Следующую игру внутреннего первенства «Сабах» проведет на выезде, 11 августа против команды «Сумгаит».

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А ещё «Сабах» сыграл три товарищеские игры в летнее межсезонье: 1 победа и 2 ничьи. Вице-чемпион своей страны обменялся голами с азербайджанской «Габалой» и греческим «Олимпиакосом» (1:1). Была и победа над катарским коллективом «Аль-Садд» (3:1).

«Партизан»

«Партизан» перед стартом в еврокубках уже провел два матча в чемпионате Сербии: победа и ничья.

В первом туре клуб из Белграда устроил голепад с командой «Бачка-Топола» (3:3). После — была победа над «Войводиной» (3:0).

В летнее межсезонье «Партизан» провел 4 товарищеских матча: обыграл «Драву» (3:0), сыграл вничью с командой «Металац» (1:1) и уступил в играх против «Штурма» (1:2) и «Богемианс» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Сабаха» можно поставить за 3.28, ничью оценивают в 3.28. А на победу «Партизана» — 2.24.

Прогноз: «Партизан» — фаворит пары, несмотря на гостевую игру, можно ждать победы от сербского коллектива.

Ставка: Победа «Партизана» с коэффициентом 2.24.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны «Партизана» и «Сабаха».

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.24.