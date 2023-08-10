ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Исраэль Адесанья5 бойцов UFC, способных отобрать пояс у Исраэля Адесаньи Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
  • 22:44
    • «Спартак» вырвал победу в матче с «Пари НН», команды забили 9 мячей
    Все новости спорта

    «Алкмар» начнет громить соперника уже на выезде

    «Санта-Колома» — «АЗ Алкмар». Ставки (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций 10 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЗ Алкмар Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Санта-Колома» — «АЗ Алкмар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «АЗ Алкмар»
    В матче третьего раунда квалификации Лиги конференций андоррская «Санта-Колома» примет «АЗ Алкмар». Игра состоится 10 августа в 20:00 мск. «Санта-Колома» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Санта-Колома
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Санта-Колома 20:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •

    «Санта-Колома»

    Команда проводит неплохой чемпионат Андорры, а также прошла 2 раунда квалификации Лиги конференций, но следующий соперник «АЗ Алкмар» может стать камнем преткновения, ведь «Санта-Колома» еще не встречалась с таким мощным соперником.

    Команда занимает 3-е место в турнирной таблице своего чемпионата, отдав лидерство «Интер Клуб Эскальдесу» и «Атлетику». Команда отстает от 1-й строчки на 10 баллов, продолжая вести борьбу за еврокубки.

    В квалификации ЛК «Санта-Колома» сначала обыграла «Пенибонт» из Уэльса с общим счетом 3:1, а во 2-м раунде прошла «Сутьеску» (0:2 и 3:0). В домашнем матче команда отыгралась с 0:2 и выбила соперника из еврокубков.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В предстоящем матче команда будет играть вторым номером и получит шанс зацепиться за результат, но «АЗ Алкмар» будет давить. Стоит отметить, что «Санта-Колома» проиграла 3 домашних матча из 14-и в своем чемпионате.

    «АЗ Алкмар»

    Команда является одним из лидеров чемпионата Нидерландов, в прошлом сезоне «Алкмар» занял 4-е место в турнирной таблице, отставая от «Аякса» (3-е место) лишь на 2 балла. Команда напрямую попала в 3-й раунд Лиги конференций, а «Санта-Колома» кажется проходным соперником.

    «Алкмар» провел 6 контрольных встреч, в которых ни разу не проиграл. Команда играла против серьезных соперников по типу «Саутгемптона», «Болоньи» и донецкого «Шахтера». За этот период «Алкмар» пропустил только 5 голов при 12-и забитых.

  • «Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Англии по футболу 2023/24
  • Сегодня

    • Не исключено, что команда будет играть сдержанно в первом гостевом матче, а «Санта-Колома» побежить делать результат, но мастерство игроков «Алкмара» на порядок превосходит мастерство соперника.

    Во всех двух гостевых матчах на предсезонке команда победила — «Саутгемптон» (0:1) и «Брюгге» (2:1). Команда довольно надежна в обороне и может легко оставить свои ворота в неприкосновенности во встрече с более слабым соперником.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алкмара» предлагают — 1.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Санты-Коломы» дают — 18.00, ничья оценена — в 7.70.

    «Алкмар» с большой доли вероятности пройдет соперника. Нидерландская команда начнет свой путь в Лиге конференций с победы.

    Наш прогноз — Фора «Алкмара» -1.5 во 2-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Только «Алкмар» забьет за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Легечка — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Оренбург — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Паркс — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Паолини — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бултер — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Милан — Тренто
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Санта-Колома» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Алкмар» начнет громить соперника уже на выезде
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры