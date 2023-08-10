В матче третьего раунда квалификации Лиги конференций андоррская «Санта-Колома» примет «АЗ Алкмар». Игра состоится 10 августа в 20:00 мск. «Санта-Колома» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта-Колома»

Команда проводит неплохой чемпионат Андорры, а также прошла 2 раунда квалификации Лиги конференций, но следующий соперник «АЗ Алкмар» может стать камнем преткновения, ведь «Санта-Колома» еще не встречалась с таким мощным соперником.

Команда занимает 3-е место в турнирной таблице своего чемпионата, отдав лидерство «Интер Клуб Эскальдесу» и «Атлетику». Команда отстает от 1-й строчки на 10 баллов, продолжая вести борьбу за еврокубки.

В квалификации ЛК «Санта-Колома» сначала обыграла «Пенибонт» из Уэльса с общим счетом 3:1, а во 2-м раунде прошла «Сутьеску» (0:2 и 3:0). В домашнем матче команда отыгралась с 0:2 и выбила соперника из еврокубков.

Все прогнозы на Лигу конференций

В предстоящем матче команда будет играть вторым номером и получит шанс зацепиться за результат, но «АЗ Алкмар» будет давить. Стоит отметить, что «Санта-Колома» проиграла 3 домашних матча из 14-и в своем чемпионате.

«АЗ Алкмар»

Команда является одним из лидеров чемпионата Нидерландов, в прошлом сезоне «Алкмар» занял 4-е место в турнирной таблице, отставая от «Аякса» (3-е место) лишь на 2 балла. Команда напрямую попала в 3-й раунд Лиги конференций, а «Санта-Колома» кажется проходным соперником.

«Алкмар» провел 6 контрольных встреч, в которых ни разу не проиграл. Команда играла против серьезных соперников по типу «Саутгемптона», «Болоньи» и донецкого «Шахтера». За этот период «Алкмар» пропустил только 5 голов при 12-и забитых.

Не исключено, что команда будет играть сдержанно в первом гостевом матче, а «Санта-Колома» побежить делать результат, но мастерство игроков «Алкмара» на порядок превосходит мастерство соперника.

Во всех двух гостевых матчах на предсезонке команда победила — «Саутгемптон» (0:1) и «Брюгге» (2:1). Команда довольно надежна в обороне и может легко оставить свои ворота в неприкосновенности во встрече с более слабым соперником.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алкмара» предлагают — 1.15.

На викторию «Санты-Коломы» дают — 18.00, ничья оценена — в 7.70.

«Алкмар» с большой доли вероятности пройдет соперника. Нидерландская команда начнет свой путь в Лиге конференций с победы.

Наш прогноз — Фора «Алкмара» -1.5 во 2-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Только «Алкмар» забьет за 1.75.