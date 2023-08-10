Бельгийский «Брюгге» сыграет на своем поле против исландского «Акюрейри» в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:00 мск. «Брюгге» — «Акюрейри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

«Брюгге» начал отбор в Лиге конференций с победы над датским «Орхусом».

Ключевым стал первый матч, в котором бельгийский клуб обыграл скромного соперника на своем поле со счетом 3:0.

А в гостях «Брюгге» решил не напрягаться, позволив футболистам «Орхуса» порадовать местную публику победой со счетом 1:0.

Кроме того, «Брюгге» провел уже два матча в чемпионате Бельгии. В первом команда Ронни Дейлы сыграла вничью с «Мехеленом» (1:1), а потом с трудом дожала «Вестерло» (1:0).

«Акюрейри»

«Акюрейри» попал в еврокубки впервые за последние 20 лет. И с учетом этого факта можно сказать, что исландский клуб уже совершил почти подвиг, дойдя до третьего раунда квалификации ЛК.

В раунде «Акюрейри» уверенно разобрался с валлийским «Коннас-Ки Номадс», выиграв оба матча со счетом 2:0.

А после этого команда Хадльгримюра Йоунассона удивила «Дандолк», считавшийся фаворитом противостояния.

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В итоге дома «Акюрейри» обыграл ирландцев со счетом 3:1, а гостевая встреча завершилась вничью — 2:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе «Брюгге». На ничью в этом матче можно поставить за 13.25, а на «Акюрейри» — за 38.00.

Да, на этот раз исландцев ждет совершенно другой уровень сопротивления. Скорее всего, «Брюгге» проведет для гостей мастер-класс. Точно такой же, как и для «Орхуса».

Ставка — победа «Брюгге» + тотал больше 3,5 за 1.92.