«Брюгге»
«Брюгге» начал отбор в Лиге конференций с победы над датским «Орхусом».
Ключевым стал первый матч, в котором бельгийский клуб обыграл скромного соперника на своем поле со счетом 3:0.
А в гостях «Брюгге» решил не напрягаться, позволив футболистам «Орхуса» порадовать местную публику победой со счетом 1:0.
Кроме того, «Брюгге» провел уже два матча в чемпионате Бельгии. В первом команда Ронни Дейлы сыграла вничью с «Мехеленом» (1:1), а потом с трудом дожала «Вестерло» (1:0).
«Акюрейри»
«Акюрейри» попал в еврокубки впервые за последние 20 лет. И с учетом этого факта можно сказать, что исландский клуб уже совершил почти подвиг, дойдя до третьего раунда квалификации ЛК.
В раунде «Акюрейри» уверенно разобрался с валлийским «Коннас-Ки Номадс», выиграв оба матча со счетом 2:0.
А после этого команда Хадльгримюра Йоунассона удивила «Дандолк», считавшийся фаворитом противостояния.
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В итоге дома «Акюрейри» обыграл ирландцев со счетом 3:1, а гостевая встреча завершилась вничью — 2:2.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе «Брюгге». На ничью в этом матче можно поставить за 13.25, а на «Акюрейри» — за 38.00.
Да, на этот раз исландцев ждет совершенно другой уровень сопротивления. Скорее всего, «Брюгге» проведет для гостей мастер-класс. Точно такой же, как и для «Орхуса».
Ставка — победа «Брюгге» + тотал больше 3,5 за 1.92.