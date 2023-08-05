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    Сможет ли «Спартак» продлить победную серию?

    «Рубин» — «Спартак». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, чемпионат России, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Спартак»
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    Казанский «Рубин» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги на своем поле сыграет против московского «Спартака». Поединок пройдет 5 августа и начнется в 17:30 по мск. «Рубин» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Августа 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 17:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Рубин»

    Команда из Казани стартовала в новом сезоне чемпионата России с ничьей с московским «Локомотивом» (2:2). После этого они также не смогли выявить победителя в противостоянии с «Оренбургом» (1:1).

    В итоге казанский коллектив имеет в своем активе два очка и занимает десятое место в турнирной таблице. Что касается матча Кубка России, то тут казанцы на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1).

    Коэффициенты матча Рубин — Спартак

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  • 3.353.602.10Бонус$9500
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    «Рубин» по итогам минувшего сезона смог выиграть Первую лигу России и повысился в классе. Он смог вернуть себе место в элитном дивизионе российского футбола спустя год после того, как неожиданного из него вылетел.

    Все прогнозы на РПЛ

    Во время сборов подопечные Рашида Рахимова провели четыре контрольных поединка. Они оказались сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов (5:1), сыграли вничью с московским «Торпедо» (1:1), проиграли «Крыльям Советов» из Самары (0:1) и победили их же (2:1).

    «Спартак»

    Московский коллектив отлично стартовал в новом сезоне. Сначала «красно-белые» смогли в родных стенах переиграть «Оренбург» (3:2), а затем также на своем поле сломили сопротивление калининградской «Балтики» (2:1).

    Сейчас команда из столицы России имеет стопроцентный показатель и занимает второе место в турнирной таблице, уступая только по разнице мячей «Краснодару». В Кубке России столичная команда также победила. Коллектив из Москвы взял верх над «Краснодаром» (2:1).

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    • В прошлом сезоне столичная команда смогла финишировать третьей. Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 54 очка и отстали от второго ЦСКА только на четыре балла, а опередили четвертый «Ростов» и вовсе только на один пункт.

    «Спартак» в межсезонье провел несколько товарищеских матчей. Он сыграл вничью с московским «Торпедо» (2:2) и тольяттинским «Акроном» (1:1), проиграл тому же «Акрону» (0:2) и победил азербайджанский «Нефтчи» (2:0).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают поставить за 2.05.

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    На викторию «Рубина» дают 3.45, ничья оценена в 3.60.

    Сделаем ставку на то, что команды не смогут определиться победителя.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Рубин» — «Спартак»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Спартак» продлить победную серию?
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