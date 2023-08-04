В рамках 25-го тура первого дивизиона чемпионата Ирландии «Уотерфорд» на своем поле сыграет против «Кэрри». Матч состоится 4 августа и начнется в 21:45 по мск. «Уотерфорд» — «Кэрри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотерфорд»

«Уотерфорд» в этом первенстве имеет мало шансов на прямой билет в Премьер-лигу, находясь сейчас с 47 очками на второй позиции, уступая первой строке 18 баллов, но участие в плей-офф уже почти себе гарантировал.

За всю турнирную дистанцию «сине-белые» смогли отпраздновать 14 викторий, пять встреч они еще завершили миром и потерпели четыре фиаско, забили 63 мяча, а пропустили всего лишь 20 голов.

Вот уже как два тура коллектив не может победить, дважды сыграв вничью в этот период, поочередно поделив очки с середняками лиги — дома с «Лонгфорд Таун» 2:2 и в гостях с «Атлоном» 1:1.

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На своей арене в отрезке последних девяти встреч первенства «Уотерфорд» смог победить в семи из них, а также по разу играл вничью и уступал.

«Кэрри»

«Кэрри» — главный аутсайдер текущего розыгрыша первой ирландской лиги. У команды на счету всего лишь шесть баллов в 24 проведенных играх и отставание даже от выше стоящего клуба в 19 пунктов.

«Зелено-белые» в текущем первенстве смогли отпраздновать только одну виктории, трижды они еще играли вничью и потерпели 20 фиаско, разница мячей — 18:65.

К данной же игре коллектив подходит с 7-матчевой серией из поражений, но в шести случаях эти неудачи были с разницей в один мяч. Последний раз клуб набирал очки в начале июня, сыграв тогда вничью с гостях с «Финн Харпс» 0:0.

Отметим, что на выезде «Кэрри» в этом чемпионате набрал больше очков, чем дома. Четыре против двух.

«Уотерфорд» в текущем первенстве дважды обыграл «Кэрри» — 6:0 в гостях и 1:0 на своем поле.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уотерфорда» — 1.01, победа «Кэрри» — 60.00, ничья — 17.00.

Прогнозируем, что один из лидеров уже в первом тайме решит исход данного противостояния, выиграв его минимум с разницей в два мяча.