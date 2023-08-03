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    Соперники обменяются голами?

    «Дебрецен» — «Алашкерт». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Алашкерт» — ЛАСК
    В четверг, 3 августа венгерский клуб «Дебрецен» на своём поле сыграет против армянского «Алашкерта». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Дебрецен» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Дебрецен
  • Дебрецен
    •  Дебрецен 22:00 Алашкерт Алашкерт
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    «Дебрецен»

    «Дебрецен» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Венгрии. На своем поле бронзовый призер переиграл команду «Мезьокьовешд» (3:1).

    Перед стартом нового футбольного сезона 2023/2024 «Дебрецен» провел 7 товарищеских матчей, одержав 4 победы и потерпев 3 проигрыша.

    Венгерский клуб успешно стартовал в еврокубках. «Дебрецен» стартовал со второго раунда Лиги конференций. На этой стадии в первом матче противостояния был обыгран «Алашкерт» (1:0).

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    Четыре года команда не играла в еврокубках. В 2019-м «Дебрецен» выступал в квалификации Лиги Европы. На первой стадии отбора был обыгран албанский клуб «Кукеси» (4:1 — по сумме двух матчей). Но потом венгерская команда уступила итальянскому «Торино» (1:7).

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» потерпел фиаско в матче с «Дебреценом» (0:1). Армянский коллектив вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций после победы в двухматчевой дуэли с черногорским клубом «Арсенал» Тиват.

    Первая игра, которая прошла в Армении, завершилась результативной ничьей (1:1). А вот в ответном поединке «Алашкерт» нанес крупное поражение своему сопернику (6:1).

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  • Вчера

    • Пока в армянском чемпионате межсезонье, команда Ваге Геворгяна провела две товарищеские игры. В первой игре футболисты Ваге Геворгяна обыграли армянский «Ван» (2:1). Во второй с аналогичным счётом был обыгран иранский «Мес Рафсанжан» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Дебрецена» можно поставить за 1.63, ничью оценивают в 3.88. А на победу «Алашкерта» — 5.37.

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    Прогноз: «Дебрецен» наверняка будет «сушить» игру, но отличиться только «За».

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.98.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Дебрецен» — «Алашкерт»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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