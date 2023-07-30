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    Нижнекамцам ничего не светит?!

    «Нефтехимик» — «Химки». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Химки»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Нефтехимик»

    У Кирилла Новикова традиционно боевитый коллектив. Вот только пока решать серьезные задачи не получается: ресурсов не хватает.

    Стартовал «Нефтехимик» достаточно неплохо. В двух стартовых турах команда сумела разжиться тремя турнирными пунктами.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Химки

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  • 2.673.402.60Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в гости к «Алании» завершился минимальной коллизией.

    Прогнозы на ФНЛ

    Последняя победа над химчанами случилась еще 7 лет назад. Да и вообще, нижнекамцы традиционно неудачно противостоят подмосковному клубу.

    И уж точно «Нефтехимик» постарается дать бой недавнему представителю элиты. Тем более, соперник переживает этап очередной перестройки.

    «Химки»

    Перед командой стоит задача быстро вернуться в РПЛ. Вот только мало верится, что химчане смогут так быстро переформатироваться на ходу.

    Состав у команды по именам смотрится прилично. Да и личность наставника Андрея Талалаева говорит о серьезных намерениях.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре «Химки» потерпели поражение. Дома химчане уступили московскому «Торпедо» (1:2), пропустив решающий мяч в самом эндшпиле встречи.

    Безусловно, в этом поединке «Химки» будут активно атаковать. Два поражения на старте должны были подвигнуть тренерский штаб к изменениям в стратегии игры команды.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать агрессивно. Да и оборона «Химок» должна прибавить в плане надежности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.35.

    «Химки» проиграли в двух первых матчах первенства, так что в этой встрече наверняка постараются добыть первую викторию.

    Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.

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    «Нефтехимик» — «Химки»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. Нижнекамцам ничего не светит?!
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