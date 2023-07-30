«Нефтехимик»
У Кирилла Новикова традиционно боевитый коллектив. Вот только пока решать серьезные задачи не получается: ресурсов не хватает.
Стартовал «Нефтехимик» достаточно неплохо. В двух стартовых турах команда сумела разжиться тремя турнирными пунктами.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Химки
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в гости к «Алании» завершился минимальной коллизией.
Последняя победа над химчанами случилась еще 7 лет назад. Да и вообще, нижнекамцы традиционно неудачно противостоят подмосковному клубу.
И уж точно «Нефтехимик» постарается дать бой недавнему представителю элиты. Тем более, соперник переживает этап очередной перестройки.
«Химки»
Перед командой стоит задача быстро вернуться в РПЛ. Вот только мало верится, что химчане смогут так быстро переформатироваться на ходу.
Состав у команды по именам смотрится прилично. Да и личность наставника Андрея Талалаева говорит о серьезных намерениях.
В предыдущем туре «Химки» потерпели поражение. Дома химчане уступили московскому «Торпедо» (1:2), пропустив решающий мяч в самом эндшпиле встречи.
Безусловно, в этом поединке «Химки» будут активно атаковать. Два поражения на старте должны были подвигнуть тренерский штаб к изменениям в стратегии игры команды.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать агрессивно. Да и оборона «Химок» должна прибавить в плане надежности.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.55.
На викторию «Нефтехимика» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.35.
«Химки» проиграли в двух первых матчах первенства, так что в этой встрече
Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.