«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

У Кирилла Новикова традиционно боевитый коллектив. Вот только пока решать серьезные задачи не получается: ресурсов не хватает.

Стартовал «Нефтехимик» достаточно неплохо. В двух стартовых турах команда сумела разжиться тремя турнирными пунктами.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Химки 1X2Новым игрокам 2.673.402.60Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в гости к «Алании» завершился минимальной коллизией.

Прогнозы на ФНЛ

Последняя победа над химчанами случилась еще 7 лет назад. Да и вообще, нижнекамцы традиционно неудачно противостоят подмосковному клубу.

И уж точно «Нефтехимик» постарается дать бой недавнему представителю элиты. Тем более, соперник переживает этап очередной перестройки.

«Химки»

Перед командой стоит задача быстро вернуться в РПЛ. Вот только мало верится, что химчане смогут так быстро переформатироваться на ходу.

Состав у команды по именам смотрится прилично. Да и личность наставника Андрея Талалаева говорит о серьезных намерениях.

В предыдущем туре «Химки» потерпели поражение. Дома химчане уступили московскому «Торпедо» (1:2), пропустив решающий мяч в самом эндшпиле встречи.

Безусловно, в этом поединке «Химки» будут активно атаковать. Два поражения на старте должны были подвигнуть тренерский штаб к изменениям в стратегии игры команды.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать агрессивно. Да и оборона «Химок» должна прибавить в плане надежности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.55.

На викторию «Нефтехимика» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.35.

«Химки» проиграли в двух первых матчах первенства, так что в этой встрече наверняка постараются добыть первую викторию .

Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.