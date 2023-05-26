26 мая, стадион «Риу Аве Футебол Клубе» — «Риу Аве» примет «Фамаликан» в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало игры в 21:00 мск. «Риу Аве» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Риу Аве»

После 33-го тура португальского первенства «Риу Аве» занимает 12-е место. Клуб оторвался от опасной 16-й строчки на 13 очков, поэтому уже не вылетит.

Команда вплотную приблизится к сопернику в случае победы. Отставание от оппонента измеряется четырьмя очками.

Коэффициенты матча Риу Аве — Фамаликан 1X2Новым игрокам 2.603.302.75Бонус$9500

В предыдущий раз коллектив одержал победу почти месяц назад. 28 апреля ему удалось обыграть на своем поле «Аруку» (1:0), после чего у него появилась возможность расслабиться.

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Не удивительно, что с тех пор хозяева поля не могут выиграть. На сегодня у них беспроигрышная серия в три матча, в двух последних из которых они проиграли.

«Фамаликан»

Команда проводит весьма успешный, как для себя, сезон. На данный момент «Фамаликан» занимает восьмое место.

Главным бичом клуба является не самая надежная оборона. В 33 поединках пропущено уже 45 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Фамаликан» на своем поле уступил «Порту» со счетом 2:4.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях и одной ничтей, так что находится в еще худшей форме, чем соперник.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Риу Аве», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Фамаликана» оценивается в 2,73, ничья — в 3,40.

В восьми из девяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

Еще один вариант ставки — «Риу Аве» забьет 1-й гол за 2,01, ведь его форма несколько лучше, чем у соперника.