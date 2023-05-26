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    У кого прервется серия поражений?

    «Риу Аве» — «Фамаликан». Ставки (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Португалии 26 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Фамаликан»
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    «Риу Аве» не выиграл три последних матча
    26 мая, стадион «Риу Аве Футебол Клубе» — «Риу Аве» примет «Фамаликан» в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало игры в 21:00 мск. «Риу Аве» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 26 Мая 2023 года
    Риу Аве
  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 21:00 Фамаликан Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    «Риу Аве»

    После 33-го тура португальского первенства «Риу Аве» занимает 12-е место. Клуб оторвался от опасной 16-й строчки на 13 очков, поэтому уже не вылетит.

    Команда вплотную приблизится к сопернику в случае победы. Отставание от оппонента измеряется четырьмя очками.

    Коэффициенты матча Риу Аве — Фамаликан

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  • 2.603.302.75Бонус$9500
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    В предыдущий раз коллектив одержал победу почти месяц назад. 28 апреля ему удалось обыграть на своем поле «Аруку» (1:0), после чего у него появилась возможность расслабиться.

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    Не удивительно, что с тех пор хозяева поля не могут выиграть. На сегодня у них беспроигрышная серия в три матча, в двух последних из которых они проиграли.

    «Фамаликан»

    Команда проводит весьма успешный, как для себя, сезон. На данный момент «Фамаликан» занимает восьмое место.

    Главным бичом клуба является не самая надежная оборона. В 33 поединках пропущено уже 45 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Фамаликан» на своем поле уступил «Порту» со счетом 2:4.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях и одной ничтей, так что находится в еще худшей форме, чем соперник.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Риу Аве», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Фамаликана» оценивается в 2,73, ничья — в 3,40.

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    В восьми из девяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Риу Аве» забьет 1-й гол за 2,01, ведь его форма несколько лучше, чем у соперника.

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    «Риу Аве» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. У кого прервется серия поражений?
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