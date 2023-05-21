«Лорьян»
Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. Нынешнее 9 место выглядит внешне неплохим результатом.
Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах Лиги 1 в сетке ворот «Лорьяна» побывало 47 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Лорьян» добыл 1 зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Монпелье» (1:1).
До того команда выиграла 2 поединка кряду. Причем в одном из них «Лорьян» расправился с лидером чемпионата ПСЖ (1:3).
«Лорьян» явно постарается дать бой одному из лидеров. Чуть больше года назад команде удалось дома переиграть соперника со счетом 2:0.
«Ланс»
«Ланс» находится на 2 месте в турнирной таблице. Гандикап от идущего следом «Марселя» составляет 2 зачетных балла.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 35 матчах в воротах «Ланса» побывало всего 27 мячей.
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На родной арене был обыгран крепкий «Реймс» (2:1).
«Ланс» имеет действующую четырехматчевую победную серию. Наверняка гости постараются ее продлить и удержаться на 2 месте.
Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активны в атаке. Правда, с реализацией у «Ланса» не все так весело — всего 59 забитых мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.57.
На викторию «Лорьяна» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.33.
Гости сражаются за самые высокие места, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ланса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.