«Лорьян» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:05 мск. «Лорьян» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. Нынешнее 9 место выглядит внешне неплохим результатом.

Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах Лиги 1 в сетке ворот «Лорьяна» побывало 47 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Лорьян» добыл 1 зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Монпелье» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

До того команда выиграла 2 поединка кряду. Причем в одном из них «Лорьян» расправился с лидером чемпионата ПСЖ (1:3).

«Лорьян» явно постарается дать бой одному из лидеров. Чуть больше года назад команде удалось дома переиграть соперника со счетом 2:0.

«Ланс»

«Ланс» находится на 2 месте в турнирной таблице. Гандикап от идущего следом «Марселя» составляет 2 зачетных балла.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 35 матчах в воротах «Ланса» побывало всего 27 мячей.

В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На родной арене был обыгран крепкий «Реймс» (2:1).

«Ланс» имеет действующую четырехматчевую победную серию. Наверняка гости постараются ее продлить и удержаться на 2 месте.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активны в атаке. Правда, с реализацией у «Ланса» не все так весело — всего 59 забитых мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.57.

На викторию «Лорьяна» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.33.

Гости сражаются за самые высокие места, к тому же весьма успешно проводят майский отрезок .

Наш прогноз — Победа «Ланса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.