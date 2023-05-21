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    «Ланс» начнет без увертюр

    «Лорьян» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 21 мая 2023 года

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    Луа Опенда
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 мая, начало — в 18:05 мск. «Лорьян» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Мая 2023 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 18:05 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. Нынешнее 9 место выглядит внешне неплохим результатом.

    Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах Лиги 1 в сетке ворот «Лорьяна» побывало 47 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Лорьян» добыл 1 зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Монпелье» (1:1).

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    До того команда выиграла 2 поединка кряду. Причем в одном из них «Лорьян» расправился с лидером чемпионата ПСЖ (1:3).

    «Лорьян» явно постарается дать бой одному из лидеров. Чуть больше года назад команде удалось дома переиграть соперника со счетом 2:0.

    «Ланс»

    «Ланс» находится на 2 месте в турнирной таблице. Гандикап от идущего следом «Марселя» составляет 2 зачетных балла.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 35 матчах в воротах «Ланса» побывало всего 27 мячей.

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    • В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На родной арене был обыгран крепкий «Реймс» (2:1).

    «Ланс» имеет действующую четырехматчевую победную серию. Наверняка гости постараются ее продлить и удержаться на 2 месте.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активны в атаке. Правда, с реализацией у «Ланса» не все так весело — всего 59 забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.33.

    Гости сражаются за самые высокие места, к тому же весьма успешно проводят майский отрезок.

    Наш прогноз — Победа «Ланса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.

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    «Лорьян» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ланс» начнет без увертюр
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