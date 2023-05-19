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    «Барнсли» — «Болтон». Ставки (к. 2.69) и прогноз на плей-офф Первой лиги Англии 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Болтон»
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    Мадс Джуел Андерсен
    «Барнсли» и «Болтон» встретятся в рамках ответной игры 1/2 финала плей-офф Первой лиги Англии за выход в Чемпионшип. Игра состоится 19 мая в 22:00 мск. Первая встреча закончилась вничью 1:1. «Барнсли» — «Болтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Первая лига. Плей-офф 19 Мая 2023 года
    Барнсли
  • Англия. Первая лига. Плей-офф
    •  Барнсли 22:00 Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс
  • Англия. Первая лига. Плей-офф
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    «Барнсли»

    Для клуба ничья с «Болтоном» стала четвертым результатом в безвыигрышной серии, которая состоит теперь из двух мировых и двух поражений.

    До первого матча плей-офф «Барнсли» сыграл вничью с «Милтон Кинс», встреча с которым завершилась вничью 4:4. При этом «дворняги» не смогли забить «Ипсвичу» (0:3) и «Петерборо» (0:2).

    По итогам сезона команда заняла 4-е место, набрала 86 очков и с хорошим запасом вышла в плей-офф.

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    «Барнсли» проиграл два раза подряд на своем поле, причем всухую. Хотя до этого он выиграл 9 раз подряд.

    «Болтон»

    У гостей результаты до старта плей-офф были лучше, если не считать одного поражения от «Аккрингтона» (0:1). Команда с тем же счетом победила «Шрусбери» (1:0). Также она одолела «Флитвуд» (2:0).

    Последним результатом регулярного чемпионата стала выездная победа над «Бристоль Роверс» со счетом 3:2. Всего за 46 туров «Болтон» победил 23 раза, сыграл вничью в 12 случаях и потерпел 11 поражений.

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    • «Странники» заняли 5-е место в турнирной таблице с 81 набранным баллом в активе. Именно хорошая концовка позволила гостям закрепиться в зоне плей-офф.

    Вдобавок стоит отметить, что «Болтон» выиграл 3 из 4 последних выездных матчей и не терпит поражений в гостях уже шесть выступлений подряд.

    Прогноз и ставки

    Фаворитом является «Барнсли», на победу которого дают 1.99. За 3.76 дают победу «Болтона». На проход команд в финал плей-офф котировки составляют 1.50 и 2.60 соответственно.

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    В прошлом матче команды не спешили с забитыми мячами. В итоге первый гол был забит только к 65-й минуте.

    В этот раз вряд ли соперники будут форсировать события, так что история может повториться. Ставим на тотал 1-го тайма меньше 0.5 за 2.69.

    Соответственно развязка наступит во втором тайме и он станет самым результативным. Ставка на этот исход дается с коэффициентом 2.00.

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    «Барнсли» — «Болтон»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. Команды не будут форсировать события
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