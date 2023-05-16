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    «Алашкерту» не видать победы?!

    «Алашкерт» — ЦСКА Ереван. Прогноз, ставка (к. 2.74) на футбол, чемпионат Армении, 16 мая 2023 года

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    «Алашкерт»
    «Алашкерт» сыграет на своем поле с ЦСКА Ереван в рамках 32-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 16 мая, начало — в 15:00 мск. «Алашкерт» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 16 Мая 2023 года
    Алашкерт
  • Мартуни
    •  Алашкерт 15:00 BKMA BKMA
  • Армения. Высшая лига
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    «Алашкерт»

    Эта команда уже обеспечила себе 4 место. «Алашкерт» в медалисты уже не поднимется, ведь потеряно немало очков.

    Главной проблемой команды является нестабильность результатов. В 31 матче чемпионата Армении «Алашкерт» проиграл 8 раз.

    В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Алашкерт» минимально переиграла «Арарат-Армению».

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    «Алашкерт» имеет действующую победную серию, составляющую 4 победы подряд. Так что и на этот поединок команда настроена решительно.

    Хозяева явно сильнее одного из аутсайдеров. Так что ждем от «Алашкерта» острых атак с первых минут встречи.

    ЦСКА Ереван

    ЦСКА Ереван сейчас находится на 8 месте в таблице. Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка за 5 туров до финиша.

    Зато тылы команды отличаются относительной надежностью. В 31 матче чемпионата пропущено 44 мяча.

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    • Свой последний поединок ЦСКА Ереван провел продуктивно. Дома команда нанесла поражение «Лернаину» (2:1).

    В трех своих последних поединках ЦСКА Ереван добыл победы. Этим команда обеспечила себе подъем из дуэта аутсайдеров.

    Наверняка ЦСКА Ереван будет стараться разжиться очками. Правда, пока армейцам еще ни разу не удавалось одолеть «Алашкерт»…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алашкерта» предлагают — 1.40.

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    На викторию ЦСКА Ереван дают — 8.10, ничья оценена — в 4.14.

    ЦСКА Ереван заметно прибавил в весеннем цикле, и наверняка постарается дать бой «Алашкерту».

    Наш прогноз — Победа ЦСКА Ереван или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

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    «Алашкерт» — ЦСКА Ереван: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на футбол. «Алашкерту» не видать победы?!
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