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    «Пюник» разгромит «Вест Армению»

    «Вест Армения» — «Пюник». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Армения» — «Пюник»
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    «Пюник»
    2 мая в 32-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Вест Армения» и «Пюник». Начало игры — в 15:00 мск. «Вест Армения» — «Пюник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 02 Мая 2024 года
    Вест Армения
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    •  Вест Армения 15:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Вест Армения»

    Турнирное положение: «Вест Армения» все еще сражается за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вест Армения» на 4 пункта опережает опасную зону. Да и пропускает команда чаще всех в лиге — 63 гола.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вест Армения» минимально уступил «Арарат-Армении».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Плюс ко всему, «Вест Армения» проиграла в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда выиграла дважды кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда откровенно не впечатляет. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата будет крайне сложно.

    Матчи против «Пюника» для команды исторически складываются неудачно. Во всех трех очных поединках «Вест Армения» проиграла.

    Причем последний очный поединок завершился победой «Пюника» со счетом 2:1. Дело было 2 месяца назад, а счет открыла именно «Вест Армения».

    «Пюник»

    Турнирное положение: «Пюник» привычно сражается за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Отставание от лидера составляет всего лишь один зачетный балл. Да и забивает «Пюник» чаще всех в лиге — 70 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда уверенно взяла три очка. «Пюник» смел с газона «Урарту» (5:0).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках она cумела отличиться 10 голами, пропустив в свои ворота 3.

    Пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч. Да и терять очки в последних турах нельзя.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пюник» преуспевает. За 5 туров до финиша команда вполне способна обогнать лидера «Ноа».

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    Вот только очков растеряно уже немало. В 31 матче чемпионата команда 10 раз сыграла вничью, хоть и проигрывает реже остальных.

    До последней победы «Пюник» расписал мировую с «Арарат-Арменией» (2:2). А вот до того команда победила дважды кряду.

    Наверняка номинальные явно будут действовать с позиции силы. Так что ждем от «Пюника» острых и агрессивных атакующих акций.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» на 1 турнирный пункт отстает от лидера

    • «Вест Армения» проиграла в 2 своих последних матчах

    • «Пюник» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.97, а победа оппонента — в скромные 7.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

    Прогноз: «Пюник» сражается за чемпионский титул, и явно не допустит осечки в матче с аутсайдером.

    Гости на голову сильнее одного из аутсайдеров, так что ждем от них агрессивных атак.

    Ставка: Фора «Пюника» -2.5 за 3.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Вест Армения» не проиграет одному из лидеров чемпионата.

    Ставка: «Вест Армения» не проиграет за 2.98

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    Ставка и прогноз на матч «Вест Армения» — «Пюник» с коэффициентом 3.15. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. «Пюник» разгромит «Вест Армению»
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