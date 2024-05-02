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    «Ван» — «Арарат-Армения». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 2 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ван» — «Арарат-Армения»
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    «Арарат-Армения»
    2 мая в 32-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Ван» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 15:00 мск. «Ван» — «Арарат-Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 02 Мая 2024 года
    Ван
  • Армения. Высшая лига
    •  Ван 15:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
    •

    «Ван»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Вана» складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ван» лишь на один пункт опережает аутсайдера лиги ЦСКА Ереван. Да и проиграла команда 18 матчей из 31.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Ван» расписал мировую с «Араратом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Плюс ко всему, «Ван» не знает радости побед без малого 2 месяца. Да и по игре команда явно стоит на вылет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда откровенно не впечатляет. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата явно не получится.

    Матчи против «Арарат-Армении» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ван» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Причем последний очный поединок завершился победой «Вана» (2:0). Да и психологически аутсайдер явно готов максимально.

    «Арарат-Армения»

    Турнирное положение: «Арарат-Армения» сражается за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Да и забивает «Арарат-Армения» в среднем меньше 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Арарат-Армения» расправился с «Вест Арменией» (1:0).

    В пяти последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках она забила 8 мячей при всего 3 пропущенных.

    Пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч. Да и мотивация на матч с «Ваном» будет запредельной. Реваншистских настроений никто не отменял!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арарат-Армения» преуспевает. За 5 туров до финиша у команды есть все шансы добиться триумфа.

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    В кадровом аспекте у команды практически полная гармония. Да последние успехи явно окрылили игроков.

    До последней победы «Арарат-Армения» расписала мировую с «Пюником» (2:2). Да и конкуренты также теряют очки.

    Наверняка номинальные гости будут вовсю стремиться победить. «Арарат-Армения» постарается завершить чемпионат на 1 строчке.

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» на 3 очка отстает от лидера

    • «Ван» не побеждает 8 матчей кряду

    • «Арарат-Армения» не проигрывает 7 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 9.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

    Прогноз: «Арарат-Армения» в последних матчах преуспел, и точно будет активен в атаке.

    «Ван» не так давно уже обыгрывал «Арарат-Армению», и уж точно постарается дать бой одному из лидеров.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ван» не проиграет одному из лидеров чемпионата.

    Ставка: «Ван» не проиграет за 3.48

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ван» — «Арарат-Армения» с коэффициентом 2.33. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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