«Ван»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «Вана» складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Ван» лишь на один пункт опережает аутсайдера лиги ЦСКА Ереван. Да и проиграла команда 18 матчей из 31.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Ван» расписал мировую с «Араратом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Плюс ко всему, «Ван» не знает радости побед без малого 2 месяца. Да и по игре команда явно стоит на вылет.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда откровенно не впечатляет. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата явно не получится.
Матчи против «Арарат-Армении» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ван» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.
Причем последний очный поединок завершился победой «Вана» (2:0). Да и психологически аутсайдер явно готов максимально.
«Арарат-Армения»
Турнирное положение: «Арарат-Армения» сражается за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Да и забивает «Арарат-Армения» в среднем меньше 2 голов за матч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Арарат-Армения» расправился с «Вест Арменией» (1:0).
В пяти последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках она забила 8 мячей при всего 3 пропущенных.
Пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч. Да и мотивация на матч с «Ваном» будет запредельной. Реваншистских настроений никто не отменял!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арарат-Армения» преуспевает. За 5 туров до финиша у команды есть все шансы добиться триумфа.
В кадровом аспекте у команды практически полная гармония. Да последние успехи явно окрылили игроков.
До последней победы «Арарат-Армения» расписала мировую с «Пюником» (2:2). Да и конкуренты также теряют очки.
Наверняка номинальные гости будут вовсю стремиться победить. «Арарат-Армения» постарается завершить чемпионат на 1 строчке.
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» на 3 очка отстает от лидера
- «Ван» не побеждает 8 матчей кряду
- «Арарат-Армения» не проигрывает 7 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 9.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.
- 2.39Боруссия Д — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.32Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.15Вест Армения — Пюник: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: «Арарат-Армения» в последних матчах преуспел, и точно будет активен в атаке.
«Ван» не так давно уже обыгрывал «Арарат-Армению», и уж точно постарается дать бой одному из лидеров.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ван» не проиграет одному из лидеров чемпионата.
Ставка: «Ван» не проиграет за 3.48