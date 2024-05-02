2 мая в 32-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Ван» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 15:00 мск. «Ван» — «Арарат-Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ван»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Вана» складывается весьма непросто. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Ван» лишь на один пункт опережает аутсайдера лиги ЦСКА Ереван. Да и проиграла команда 18 матчей из 31.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Ван» расписал мировую с «Араратом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Плюс ко всему, «Ван» не знает радости побед без малого 2 месяца. Да и по игре команда явно стоит на вылет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда откровенно не впечатляет. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата явно не получится.

Матчи против «Арарат-Армении» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ван» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Причем последний очный поединок завершился победой «Вана» (2:0). Да и психологически аутсайдер явно готов максимально.

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: «Арарат-Армения» сражается за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Да и забивает «Арарат-Армения» в среднем меньше 2 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Арарат-Армения» расправился с «Вест Арменией» (1:0).

В пяти последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках она забила 8 мячей при всего 3 пропущенных.

Пропускает команда в среднем чуть менее гола за матч. Да и мотивация на матч с «Ваном» будет запредельной. Реваншистских настроений никто не отменял!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арарат-Армения» преуспевает. За 5 туров до финиша у команды есть все шансы добиться триумфа.

В кадровом аспекте у команды практически полная гармония. Да последние успехи явно окрылили игроков.

До последней победы «Арарат-Армения» расписала мировую с «Пюником» (2:2). Да и конкуренты также теряют очки.

Наверняка номинальные гости будут вовсю стремиться победить. «Арарат-Армения» постарается завершить чемпионат на 1 строчке.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» на 3 очка отстает от лидера

«Ван» не побеждает 8 матчей кряду

«Арарат-Армения» не проигрывает 7 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 5.45, а победа оппонента — в скромные 9.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

Прогноз: «Арарат-Армения» в последних матчах преуспел, и точно будет активен в атаке.

«Ван» не так давно уже обыгрывал «Арарат-Армению», и уж точно постарается дать бой одному из лидеров.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ван» не проиграет одному из лидеров чемпионата.

Ставка: «Ван» не проиграет за 3.48