В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Как и ожидалось, у «Лос-Анджелес Клипперс» возникли серьезные проблемы в серии против «Далласа» и клубы возвращаются в Калифорнию при паритете в счете.

Последние матчи: В последнем сыгранном матче коллектив Лю удалось найти противоядие от лидеров «Маверикс» и вытащить игру в клатче (116:111).

Травмированные игроки: У «Клипперс» есть вопросы только по Леонарду, который находится в пограничном состоянии из-за повреждения колена.

Общий тонус клуба: На своем паркете против «Далласа» хозяевам не будет легко (тем более, если не сможет принять участие в матче Кавай), поэтому нужно придумать, как обыграть гостей за счет интеллекта.

«Даллас»

Турнирное положение: Тяжело назвать «Даллас» клубом, который может решать задачи по выходу в финал конференции, но побороться за проход во второй раунд ему вполне по силам.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Стоить отдать должное характеру коллектива Кидда, когда команда борется даже в практически безнадежных ситуациях, хотя одна победа в серии была одержана с довольно солидным заделом по счету (101:90).

Травмированные игроки: Проблем с составом у техасцев куда больше, чем у их соперников по предстоящему поединку. Точно не смогут играть Проспер и Браун. Под вопросом участие Дончича и Хардуэя.

Общий тонус клуба: Пятая игра серии окажется определяющей для двух команд в этой серии, и гости не намереваются просто так её отдавать своему сопернику.

Статистика для ставок

За пять ппоследних проведенных матчей в Лос-Анджелесе коллектив Кидда смог одержать только две победы

«Лос-Анджелес Клипперс» за пять последних домашних матчей смогли победить лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Клипперс» дают коэффициент 2.27, а на победу «Далласа» — 1.68.

Прогноз: Хозяева сделают все возможное для победы в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Команды должны выйти из проклятия «низовых» матчей и продемонстрировать результативный матч

Ставка: П1 с коэффициентом 2.27.

Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.15.