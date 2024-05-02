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    Лю придумает, как вывести «Клипперс» вперед в серии?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас». Ставка (к. 2.27) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Как и ожидалось, у «Лос-Анджелес Клипперс» возникли серьезные проблемы в серии против «Далласа» и клубы возвращаются в Калифорнию при паритете в счете.

    Последние матчи: В последнем сыгранном матче коллектив Лю удалось найти противоядие от лидеров «Маверикс» и вытащить игру в клатче (116:111).

    Травмированные игроки: У «Клипперс» есть вопросы только по Леонарду, который находится в пограничном состоянии из-за повреждения колена.

    Общий тонус клуба: На своем паркете против «Далласа» хозяевам не будет легко (тем более, если не сможет принять участие в матче Кавай), поэтому нужно придумать, как обыграть гостей за счет интеллекта.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Тяжело назвать «Даллас» клубом, который может решать задачи по выходу в финал конференции, но побороться за проход во второй раунд ему вполне по силам.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Стоить отдать должное характеру коллектива Кидда, когда команда борется даже в практически безнадежных ситуациях, хотя одна победа в серии была одержана с довольно солидным заделом по счету (101:90).

    Травмированные игроки: Проблем с составом у техасцев куда больше, чем у их соперников по предстоящему поединку. Точно не смогут играть Проспер и Браун. Под вопросом участие Дончича и Хардуэя.

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    Общий тонус клуба: Пятая игра серии окажется определяющей для двух команд в этой серии, и гости не намереваются просто так её отдавать своему сопернику.

    Статистика для ставок

    • За пять ппоследних проведенных матчей в Лос-Анджелесе коллектив Кидда смог одержать только две победы

    • «Лос-Анджелес Клипперс» за пять последних домашних матчей смогли победить лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Клипперс» дают коэффициент 2.27, а на победу «Далласа» — 1.68.

    Прогноз: Хозяева сделают все возможное для победы в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Команды должны выйти из проклятия «низовых» матчей и продемонстрировать результативный матч

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.27.

    Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на баскетбол. Лю придумает, как вывести «Клипперс» вперед в серии?
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