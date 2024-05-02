«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Как и ожидалось, у «Лос-Анджелес Клипперс» возникли серьезные проблемы в серии против «Далласа» и клубы возвращаются в Калифорнию при паритете в счете.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче коллектив Лю удалось найти противоядие от лидеров «Маверикс» и вытащить игру в клатче (116:111).
Травмированные игроки: У «Клипперс» есть вопросы только по Леонарду, который находится в пограничном состоянии из-за повреждения колена.
Общий тонус клуба: На своем паркете против «Далласа» хозяевам не будет легко (тем более, если не сможет принять участие в матче Кавай), поэтому нужно придумать, как обыграть гостей за счет интеллекта.
«Даллас»
Турнирное положение: Тяжело назвать «Даллас» клубом, который может решать задачи по выходу в финал конференции, но побороться за проход во второй раунд ему вполне по силам.
Последние матчи: Стоить отдать должное характеру коллектива Кидда, когда команда борется даже в практически безнадежных ситуациях, хотя одна победа в серии была одержана с довольно солидным заделом по счету (101:90).
Травмированные игроки: Проблем с составом у техасцев куда больше, чем у их соперников по предстоящему поединку. Точно не смогут играть Проспер и Браун. Под вопросом участие Дончича и Хардуэя.
Общий тонус клуба: Пятая игра серии окажется определяющей для двух команд в этой серии, и гости не намереваются просто так её отдавать своему сопернику.
Статистика для ставок
- За пять ппоследних проведенных матчей в Лос-Анджелесе коллектив Кидда смог одержать только две победы
- «Лос-Анджелес Клипперс» за пять последних домашних матчей смогли победить лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Клипперс» дают коэффициент 2.27, а на победу «Далласа» — 1.68.
Прогноз: Хозяева сделают все возможное для победы в предстоящем поединке
Альтернативный прогноз: Команды должны выйти из проклятия «низовых» матчей и продемонстрировать результативный матч
Ставка: П1 с коэффициентом 2.27.
Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.15.