«Эдмонтон»
Турнирное положение: Структура игры «Эдмонтона» в нынешнем плей-офф значительно усовершенствовалась, а «короли» попросту оказались не готовы к таким изменениям со стороны канадского клуба.
Последние матчи: Зависимость от лидеров снизилась, но при этом их эффективность не уменьшилась. В двух последних матчах «Ойлерз» забросили семь шайб в ворота соперника, а пропустили всего лишь одну.
Травмированные игроки: Практически невероятное событие для коллектива Ноблоха, поскольку нет ни одного хоккеиста в лазарете в первые за продолжительное время.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что гости смогут оказать должное сопротивление, и хозяева льда оформят убедительную победу на глазах у собственных болельщиков.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: По итогам четырех сыгранных матчей в серии «Лос-Анджелес» не выглядит командой, которая может оказать должное сопротивление «Эдмонтону».
Последние матчи: Маклеллан и его игроки постарались несколько раз удивить своего соперника нестандартными решениями, но сделали хуже только себе. Поражение на своем льду со счетом 0:1 так и вовсе нехарактерно для «Кингз».
Травмированные игроки: По-прежнему не может принимать участие в матчах голкипер Финикс Копли.
Общий тонус клуба: Настроение у «Лос-Анджелеса» не то, чтобы совершать подвиги в Канаде, а тем более, когда соперник на кураже и остановить его практически нереально.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» не может победить канадского соперника на протяжении трех матчей подряд
- В трёх последних поединках между этими клубами «Эдмонтон» не забрасывал менее четырех шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.
Прогноз: «Эдмонтон» легко оформит проход в следующий раунд
- 1.95Торонто — Бостон: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 2.11Даллас — Вегас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.97Финляндия — Чехия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Альтернативный прогноз: После крайне скудного на голы четвертого матча серии команды порадуют зрителей результативным матчем
Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.23.