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    «Эдмонтон» завершит серию на своем льду?

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.00), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 02 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Структура игры «Эдмонтона» в нынешнем плей-офф значительно усовершенствовалась, а «короли» попросту оказались не готовы к таким изменениям со стороны канадского клуба.

    Последние матчи: Зависимость от лидеров снизилась, но при этом их эффективность не уменьшилась. В двух последних матчах «Ойлерз» забросили семь шайб в ворота соперника, а пропустили всего лишь одну.

    Травмированные игроки: Практически невероятное событие для коллектива Ноблоха, поскольку нет ни одного хоккеиста в лазарете в первые за продолжительное время.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что гости смогут оказать должное сопротивление, и хозяева льда оформят убедительную победу на глазах у собственных болельщиков.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: По итогам четырех сыгранных матчей в серии «Лос-Анджелес» не выглядит командой, которая может оказать должное сопротивление «Эдмонтону».

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Маклеллан и его игроки постарались несколько раз удивить своего соперника нестандартными решениями, но сделали хуже только себе. Поражение на своем льду со счетом 0:1 так и вовсе нехарактерно для «Кингз».

    Травмированные игроки: По-прежнему не может принимать участие в матчах голкипер Финикс Копли.

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    Общий тонус клуба: Настроение у «Лос-Анджелеса» не то, чтобы совершать подвиги в Канаде, а тем более, когда соперник на кураже и остановить его практически нереально.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» не может победить канадского соперника на протяжении трех матчей подряд

    • В трёх последних поединках между этими клубами «Эдмонтон» не забрасывал менее четырех шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.

    Прогноз: «Эдмонтон» легко оформит проход в следующий раунд

    Альтернативный прогноз: После крайне скудного на голы четвертого матча серии команды порадуют зрителей результативным матчем

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.23.

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    Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» завершит серию на своем льду?
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