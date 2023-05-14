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    Голепад в Лейпциге заказывали?!

    «Лейпциг» — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Бундеслига, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Вердер»
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    Доминик Собослаи
    «Лейпциг» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 18:30 мск. «Лейпциг» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Мая 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 18:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Лейпциг»

    Эта команда уже не сражается за Серебряную салатницу. «РБ Лейпциг» заметно отстал от дуэта лидеров, и теперь в приоритете сохранение нынешней 3 позиции.

    «Быки» почти не имеют кадровых проблем. Лишь основной голкипер Петер Гулачи давненько находится в лазарете.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Вердер

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  • 1.256.4010.00Бонус$9500
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    В минувшем туре команда добыла выездную викторию. «РБ Лейпциг» в минимальным счетом переиграл «Фрайбург».

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    Эта победа стала для «быков» третьей кряду. Причем в этих встречах команда пропустила всего один гол.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник уже фактически лишился турнирной мотивации.

    «Вердер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. На данный момент «Вердер» пребывает на 12 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой является откровенно слабая оборона. В 31 матче чемпионата «бременские музыканты» пропустили уже 60 раз.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Вердер» дома дал бой «Баварии», но в итоге все же уступил (1:2).

    За 3 тура до финиша бременцы опережают опасную зону на 7 очков. Впрочем, о возможном вылете «Вердер» уже наверняка не думает.

    Гости мотивированы подняться как можно выше в таблице. Вот только лидер атак бременцев Никлас Фюллькруг оказался в лазарете.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Вердера» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.50.

    Без Фюллькруга бременцы потеряли высокий процент своего атакующего потенциала, да и оборона команды не выдерживает никакой критики.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «РБ Лейпцига» -2.5 за 2.60.

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    «Лейпциг» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. Голепад в Лейпциге заказывали?!
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