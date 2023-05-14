«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Вердером» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 18:30 мск. «Лейпциг» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Эта команда уже не сражается за Серебряную салатницу. «РБ Лейпциг» заметно отстал от дуэта лидеров, и теперь в приоритете сохранение нынешней 3 позиции.

«Быки» почти не имеют кадровых проблем. Лишь основной голкипер Петер Гулачи давненько находится в лазарете.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Вердер 1X2Новым игрокам 1.256.4010.00Бонус$9500

В минувшем туре команда добыла выездную викторию. «РБ Лейпциг» в минимальным счетом переиграл «Фрайбург».

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Эта победа стала для «быков» третьей кряду. Причем в этих встречах команда пропустила всего один гол.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник уже фактически лишился турнирной мотивации.

«Вердер»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. На данный момент «Вердер» пребывает на 12 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой является откровенно слабая оборона. В 31 матче чемпионата «бременские музыканты» пропустили уже 60 раз.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Вердер» дома дал бой «Баварии», но в итоге все же уступил (1:2).

За 3 тура до финиша бременцы опережают опасную зону на 7 очков. Впрочем, о возможном вылете «Вердер» уже наверняка не думает.

Гости мотивированы подняться как можно выше в таблице. Вот только лидер атак бременцев Никлас Фюллькруг оказался в лазарете.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.25.

На викторию «Вердера» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.50.

Без Фюллькруга бременцы потеряли высокий процент своего атакующего потенциала , да и оборона команды не выдерживает никакой критики.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «РБ Лейпцига» -2.5 за 2.60.