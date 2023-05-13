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    «Сливочные» будут торопиться

    «Реал» Мадрид — «Хетафе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 13 мая 2023 года

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    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2023 года
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    «Реал» Мадрид

    Нынешний сезон для «сливочных» проходит не столь продуктивно. Выше 2 места уже не подняться, да и сейчас команда находится на 3 позиции в Примере.

    Отметим традиционно сильную атаку мадридцев. В 33 матчах чемпионата Испании команда Карло Анчелотти настреляла уже 69 мячей.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Хетафе

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    В своем последнем поединке команда не смогла добиться победы. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» Мадрид расписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1).

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    В кадровом плане у мадридцев полная идиллия. Да и Карим Бензема явно намеревается увеличить свой бомбардирский фонд, насчитывающий сейчас 17 забитых мячей в Примере.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. К тому же соперник у мадридцев далеко не самый сильный.

    «Хетафе»

    Эта команда сражается за выживание в высшем испанском свете. Нынешнее 18 место является в этом смысле показательным.

    Вот только атака «Хетафе» явно не блещет результативностью. В 33 матчах команда наколотила всего лишь 30 мячей.

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  • 10/05/2023

    • В минувшем туре команда добыла сверхважную викторию. «Хетафе» в родных стенах минимально одолел «Сельту».

    Правда, до того было поражение от «Эспаньола» (1:0). Да и вообще, игра «Хетафе» вызывает немало вопросов.

    «Хетафе» уж точно будет пытаться добыть очки в этой встрече. Дать бой уставшим после матча Лиги чемпионов мадридцам команда точно постарается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.50.

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    На викторию «Хетафе» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.33.

    «Реал» Мадрид сражается за 2 строчку в Примере, и явно сумеет оперативно найти бреши в обороне столь скромного соперника.

    Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.38.

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    «Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Сливочные» будут торопиться
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