«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Нынешний сезон для «сливочных» проходит не столь продуктивно. Выше 2 места уже не подняться, да и сейчас команда находится на 3 позиции в Примере.

Отметим традиционно сильную атаку мадридцев. В 33 матчах чемпионата Испании команда Карло Анчелотти настреляла уже 69 мячей.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Хетафе 1X2Новым игрокам 1.554.106.10Бонус$9500

В своем последнем поединке команда не смогла добиться победы. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» Мадрид расписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В кадровом плане у мадридцев полная идиллия. Да и Карим Бензема явно намеревается увеличить свой бомбардирский фонд, насчитывающий сейчас 17 забитых мячей в Примере.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. К тому же соперник у мадридцев далеко не самый сильный.

«Хетафе»

Эта команда сражается за выживание в высшем испанском свете. Нынешнее 18 место является в этом смысле показательным.

Вот только атака «Хетафе» явно не блещет результативностью. В 33 матчах команда наколотила всего лишь 30 мячей.

В минувшем туре команда добыла сверхважную викторию. «Хетафе» в родных стенах минимально одолел «Сельту».

Правда, до того было поражение от «Эспаньола» (1:0). Да и вообще, игра «Хетафе» вызывает немало вопросов.

«Хетафе» уж точно будет пытаться добыть очки в этой встрече. Дать бой уставшим после матча Лиги чемпионов мадридцам команда точно постарается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.50.

На викторию «Хетафе» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.33.

«Реал» Мадрид сражается за 2 строчку в Примере, и явно сумеет оперативно найти бреши в обороне столь скромного соперника .

Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.38.