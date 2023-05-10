«Мактаарал» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 мая, начало — в 10:00 мск. «Мактаарал» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мактаарал»

Эта команда находится на последнем 14 месте в турнирной таблице. В активе лишь 3 очка в 8 матчах.

Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 8 матчах «Мактаарал» пропустил уже 13 раз.

В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. «Мактаарал» на выезде по всем статьям уступил именно «Астане» (2:0).

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Да и вообще, команде предстоит борьба за выживание. И пока непонятно, за счет чего «Мактаарал» выберется со дна таблицы.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут рады даже ничьей. Вот только проблемы в обороне могут помешать оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

«Астана»

Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Сейчас команда пребывает на 2 позиции, отставая от лидера «Кызыл-Жара» на 1 балл.

«Астана» имеет проблемы с реализацией. Все-таки 12 забитых мячей в 8 матчах — явно не лидерский показатель.

В минувшем туре команда показала свою силу. «Астана» дома уверенно расправилась с «Мактааралом» (2:0).

Эта виктория стала для команды четвертой подряд. Так что с морально-психологической составляющей у «Астаны» полный ажур.

«Астана» уж точно будет активно атаковать. Гости пойдут вперед с первых минут встречи, и имеет все шансы добиться уверенной виктории.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.40.

На викторию «Мактаарала» дают — 8.20, ничья оценена — в 4.00.

Гости активно сражаются за чемпионский титул , и уж точно будут максимально активны в атаке.

Наш прогноз — Фора «Астаны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.35.